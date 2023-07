Twitter, nuovo piano guadagno Creatori Digitali: divisione dei proventi pubblicitari

Twitter ha presentato ufficialmente il suo nuovo piano di guadagno per i creatori, che permette loro di dividere i proventi pubblicitari. Il piano è aperto ai sottoscrittori di Twitter Blue che soddisfano determinati requisiti, come ad esempio avere almeno 5 milioni di visualizzazioni sui loro tweet negli ultimi tre mesi. I creatori idonei possono condividere contenuti interessanti per guadagnare denaro attraverso la pubblicità integrata nelle loro pubblicazioni. Alcuni creatori hanno già ricevuto conferma di un prossimo pagamento attraverso questo piano. Il pagamento dei proventi pubblicitari rispetterà la data iniziale di febbraio e sarà cumulativo. Al momento, il piano è disponibile solo per un gruppo selezionato di utenti che soddisfano i requisiti, ma verrà esteso ad altri creatori in futuro. I pagamenti saranno disponibili solo nei mercati in cui Stripe permette tali transazioni.

Cosa sta succedendo con i proventi pubblicitari di Twitter

Il gruppo di Twitter ha annunciato ufficialmente il suo nuovo piano di guadagno per i creatori, basato sulla divisione dei proventi pubblicitari. Un’iniziativa che Elon Musk ha annunciato a febbraio, ma che è rimasta in attesa per tutti questi mesi. Ora sono noti tutti i particolari e alcuni creatori hanno già ricevuto la conferma di un prossimo pagamento attraverso questo piano.

Requisiti per partecipare al nuovo piano di guadagno di Twitter

Twitter sta ufficializzando il suo nuovo piano di guadagno per i creatori, che permetterà di dividere i proventi pubblicitari. Un’iniziativa aperta solo ai sottoscrittori di Twitter Blue che soddisfano una serie di requisiti.

Ad esempio, devono avere almeno 5 milioni di visualizzazioni sui loro tweet in ciascuno degli ultimi tre mesi. L’idea è che i creatori idonei condividano contenuti interessanti che possano generare molte interazioni nelle loro pubblicazioni e guadagnare così denaro con la pubblicità integrata in esse.

“Stiamo ampliando la nostra offerta di guadagno per i creatori includendo la divisione dei proventi pubblicitari. Ciò significa che i creatori possono ottenere una parte dei proventi pubblicitari dalle risposte alle loro pubblicazioni”.

Twitter inizia a pagare i creatori come parte del nuovo piano di guadagno

Secondo un tweet pubblicato da Elon Musk, verrà rispettata la data iniziale di febbraio per il pagamento dei proventi pubblicitari. In altre parole, il pagamento sarà cumulativo e terrà conto di tutti i guadagni generati da quel mese in poi. Se hai visitato Twitter, potresti esserti imbattuto nei tweet di alcuni creatori che condividono screenshot dei pagamenti che stanno ricevendo come parte di questo piano.

Al momento, questo piano è disponibile solo per un gruppo iniziale di utenti che soddisfano i requisiti. Ma anche quando verrà esteso ad altri creatori, sarà disponibile solo nei mercati in cui Stripe permette questi pagamenti.