La Ruota del Tempo: rivelato il manifesto ufficiale della 2a stagione della Serie Fantasy

Prime Video ha rivelato il manifesto ufficiale della seconda stagione della serie originale “La Ruota del Tempo“, basata sui libri fantasy di Robert Jordan. La serie sarà disponibile in esclusiva su Prime Video a partire dal 1° settembre in oltre 240 paesi e territori in tutto il mondo. La trama segue le avventure di Rand al’Thor, un giovane di campagna che scopre di essere il “Drago Rinato”, una figura destinata a salvare o distruggere il mondo.

Nella seconda stagione, i protagonisti affrontano nuovi pericoli mentre cercano fonti di forza per combattere l’Oscuro. La serie vanta un cast di attori tra cui Rosamund Pike, Daniel Henney e Zoë Robins. La Ruota del Tempo è stata adattata per la televisione da Rafe Judkins e prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television Studios.

Per vedere “La Ruota del Tempo” su Prime Video, segui questi passaggi:

Assicurati di avere un account Amazon e di essere iscritto a Prime Video. Se non hai un account Amazon, dovrai crearne uno e sottoscrivere un abbonamento a Prime Video. Accedi al tuo account Amazon su Amazon.it e vai alla pagina di Prime Video. Cerca “La Ruota del Tempo” nella barra di ricerca in alto. Puoi digitare il titolo completo o semplicemente “La Ruota del Tempo” per vedere tutte le opzioni disponibili. Una volta visualizzati i risultati di ricerca, seleziona l’opzione corretta per la serie TV “La Ruota del Tempo” che desideri guardare. Assicurati di selezionare la stagione corretta, se ne sono state rilasciate diverse. Ora puoi scegliere se acquistare o no la serie TV. Se la serie è inclusa nell’abbonamento Prime Video, sarà contrassegnata come “Incluso con Prime”. Se non sei abbonato a Prime Video, dovrai acquistare o noleggiare gli episodi o la stagione. Dopo aver scelto di acquistare o noleggiare, segui le istruzioni sullo schermo per confermare l’acquisto e completare il processo di pagamento. Una volta completato l’acquisto, sarai in grado di guardare “La Ruota del Tempo” sulla piattaforma Prime Video. Puoi accedere a Prime Video tramite la tua Smart TV, console di gioco, dispositivo di streaming compatibile o tramite l’app Prime Video sul tuo smartphone o tablet.

Ricorda che la disponibilità dei contenuti può variare a seconda del tuo paese di residenza, quindi potresti dover verificare la disponibilità di “La Ruota del Tempo” sulla piattaforma Prime Video del tuo paese.