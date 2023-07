Barriere coralline Florida Keys: uragani e sbiancamento, rischi per l’ecosistema marino

STATI UNITI – In Florida si sta vivendo uno dei periodi più caldi della sua storia, con temperature dell’acqua al largo delle coste dello stato tra tre e cinque gradi sopra la norma. Questo aumento di calore può portare a una maggiore frequenza di uragani e ha conseguenze negative sugli ecosistemi marini, come le barriere coralline. Le temperature elevate stanno causando lo sbiancamento dei coralli, che sono estremamente sensibili ai cambiamenti di temperatura dell’acqua. Meno del 5% delle barriere coralline delle Florida Keys è ancora presente e le autorità hanno dichiarato un’allerta per il possibile sbiancamento dei coralli.

Si possono visitare le barriere coralline delle Florida Keys?

Sì, si possono visitare le barriere coralline delle Florida Keys. Le Florida Keys sono un arcipelago di isole coralline che si estende al largo della costa meridionale della Florida. Le principali barriere coralline si trovano nel Florida Keys National Marine Sanctuary, un’area protetta che abbraccia gran parte delle Florida Keys. È possibile fare immersioni, snorkeling o partecipare a escursioni in barca per esplorare le barriere coralline e ammirare la loro ricca biodiversità. Le Florida Keys offrono anche molte opportunità per osservare la fauna marina, come tartarughe marine, delfini e pesci tropicali.