Tromba d’aria colpisce Fort Lauderdale, Florida: danni e distruzione in città

STATI UNITI – Una tromba d’aria ha colpito Fort Lauderdale, in Florida, causando danni alle linee elettriche e distruggendo diverse parti della città statunitense.

Sono stati diffusi video sui social media che mostrano come il vortice provoca scintille sulle linee elettriche, solleva detriti da oggetti distrutti e aspira acqua, passando attraverso un porto locale e minacciando le barche ormeggiate.

Non è ancora stata stabilita la scala dei danni causati dal fenomeno meteorologico. Sui social numerosi video che immortalano la tromba d’aria in fotogrammi incredibili.

I found more footage on the tornado

⚠️This is terrifying pic.twitter.com/Z0tutmrFvs

— TheShop.Eth (@TheShopEth) January 6, 2024