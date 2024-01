Biglietti vincenti Lotteria Italia 2023-2024, ecco i 5 maggiori premi

La Lotteria Italia 2023 ha assegnato diversi premi in denaro. Il primo premio da 5 milioni di euro è stato vinto a Milano, presso il bar Valdagno in via delle Forze Armate 212.

6 mesi di tempo per riscuotere il premio

Mentre il secondo premio daè stato conquistato a, in provincia di. Il terzo premio daè andato ad, in provincia di. Il quarto premio daè stato vinto a, in provincia di. Infine, il quinto premio daè stato conquistato a, in provincia di

I vincitori della Lotteria Italia 2023 hanno sei mesi di tempo per riscuotere il premio. Possono farlo presentando il biglietto vincente presso gli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo o all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, oppure inviandolo all’Ufficio Premi, sempre a rischio del possessore. È possibile ricevere il premio tramite assegno circolare, bonifico bancario o postale. Per i premi ottenuti online, è necessario presentare un documento d’identità valido e il codice fiscale, insieme alla stampa del promemoria di gioco o del codice univoco del biglietto vincente.