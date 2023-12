Vendita Biglietti Lotteria Italia in aumento, come la crisi economica del Paese

La Lotteria Italia registra un aumento del 10% delle vendite dei biglietti in questa edizione, raggiungendo circa 6,6 milioni di tagliandi venduti. E non è un buon segno per il Paese, in quanto è sintomo della gente disperata che tenta la fortuna per migliorare le proprie condizioni di vita.

La Lombardia è la regione con le vendite più elevate, seguita da Lazio e Campania. Le vendite online rappresentano meno dell’1,5% delle vendite totali. Nonostante una leggera diminuzione delle vendite nel 2022, la Lotteria Italia è ancora molto popolare e viene considerata una fuga dai problemi quotidiani per molte famiglie italiane.

La tradizione della Lotteria Italia ha raggiunto una stabilità nel corso degli anni (quanto come la crisi economica diventata cronica in Italia e che i politici non sanno o non vogliono curare) ed è, purtroppo, ampiamente accolta dagli italiani, che continuano a partecipare a questo rito.

Nel grafico che riporta i dati di vendita degli ultimi cinque anni, è presente un dato importante: nel 2020, a causa della pandemia e delle restrizioni che ne sono seguite, il commercio mondiale e la Lotteria Italia hanno subito un rallentamento. Nonostante ciò, durante il periodo di lockdown sono stati venduti 4,6 milioni di biglietti, di cui solo 105mila erano virtuali. Nel 2021, superata la fase più difficile della pandemia, le vendite sono tornate a 6,4 milioni, leggermente inferiori rispetto agli anni precedenti.

Quando l’estrazione dei premi importanti

L’estrazione avverrà nel consueto giorno dell’Epifania: il 6 gennaio 2024 in diretta streaming su Rai 1. La Lotteria Italia sarà trasmessa su Rai 1 insieme a “Affari Tuoi” presentato da Amadeus. Durante il programma verrà annunciato il numero vincente del biglietto da 5 milioni di euro. Tutti i premi saranno pubblicati sui siti web adm.gov.it e lotteria-Italia.it. I biglietti sono in vendita dal 25 Settembre 2023 a 5 euro ciascuno. I biglietti registrati entro il 17 dicembre 2023 partecipano all’estrazione dei premi giornalieri fino al 31 dicembre. Quelli non registrati parteciperanno comunque all’estrazione finale del 6 Gennaio 2024.

Fino ad oggi, sono stati annunciati 66 dei 77 premi giornalieri previsti per Lotteria Italia 2023. La vincita di ieri è stata ottenuta da un giocatore che ha acquistato il biglietto a Riccione. La maggior parte dei biglietti vincenti sono stati acquistati online. La Lotteria Italia 2023 terminerà il 31 dicembre. È possibile seguire le estrazioni tramite il programma televisivo “Affari Tuoi” o su RaiPlay. In caso di vincita, il biglietto deve essere presentato all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. a Roma entro 180 giorni dalla pubblicazione sul sito ufficiale. Per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero verde 800929394.