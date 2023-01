Lotteria Italia, il biglietto più amato dagli italiani tiene: -5% rispetto al 2021 e batte anche il ‘cenone’ di Natale

NAPOLI – Il simbolo della tradizione natalizia, il panettone, raccontano alcune grandi aziende dolciarie, ha dovuto fare i conti con un calo tra il 10 e il 15%. D’altra parte, gli impetuosi venti di un Natale all’insegna della spending review hanno soffiato implacabili sull’altra grande tradizione natalizia: i regali sotto l’albero. Il budget regali degli italiani sarebbe sceso, secondo una proiezione di Confcommercio, dai 169 euro a famiglia del 2021 ai 158 attuali.

E, ancora, uno studio di Confesercenti insieme a SWG ha indicato come il 60% degli italiani abbia inquadrato le festività in negativo rispetto al 2021 mentre quasi il 50% degli intervistati aveva già annunciato il taglio drastico dei regali, mentre il 25% progettava di ridurre oltre il 30%, con il restante 25% piazzato in una forbice di taglio tra il 10 e il 25%.

Il panettone giù, i regali anche, ha tenuto – e anche abbastanza bene – la Lotteria Italia, nonostante la guerra, la crisi, il caro bollette e l’onda lunga della pandemia. Il temutissimo calo delle vendite dei tagliandi della tradizione natalizia – capace di resistere all’inevitabile ‘modernizzazione’ dei giochi pubblici – dunque non c’è stato. Sono stati venduti 6 milioni di biglietti, con una raccolta di 30 milioni e una differenza in negativo rispetto al 2021 contenuta al 5% (6,4 milioni di biglietti) e certo non paragonabile al calo di altre tradizionali spese natalizie.

Addirittura inferiore a quello che è da considerare il ‘padre’ di tutti i riti delle festività: il cenone natalizio calato, secondo le indagini di Coldiretti, del 6% in media rispetto al 2021 e attestato tra 50 e 100 euro massimo per un italiano su tre. Nella corsa ‘a perdere’ dunque, la Lotteria Italia ha battuto anche la tradizionalissima, immancabile tavola imbandita della sera del 24 dicembre. E non è poco.