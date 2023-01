Biglietti vincenti Lotteria Italia 2022, ecco l’elenco completo

ROMA – Il 06 gennaio è avvenuta l’estrazione finale di Lotteria Italia 2022: l’elenco completo dei biglietti vincenti di prima, seconda e terza categoria.

Quali sono stati i biglietti vincenti della Lotteria italia 2022? Oltre ai ben 60 premi giornalieri comunicati durante la trasmissione “È Sempre Mezzogiorno!” da Antonella Clerici, i premi dell’estrazione finale sono stati attribuiti durante la trasmissione “Soliti Ignoti – Il ritorno” condotta da Amadeus.

Qualora si fosse tra i vincitori di uno dei premi di prima, seconda o terza categoria (nonché di uno dei premi giornalieri), si può consultare la pagina dedicata alle modalità di riscossione premi Lotteria Italia e procedere alla richiesta di riscossione del premio entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del bollettino ufficiale dei premi finali della Lotteria Italia.

Quanti premi sono stati assegnati

Per quanto riguarda i premi giornalieri, la Lotteria Italia 2022 ha permesso di distribuire ben 60 premi, uno per ciascuna giornata dal lunedì al venerdì dal 03 ottobre al 23 dicembre 2022 per un totale di 650.000€. I premi sono stati comunicati durante il programma abbinato “È Sempre Mezzogiorno!” condotto da Antonella Clerici.

Il 06 gennaio, invece, si è svolto l’evento più atteso: l’estrazione finale dell’edizione 2022 di Lotteria Italia.

I premi di prima categoria

I premi di prima categoria della Lotteria Italia sono stati comunicati durante la trasmissione abbinata “Soliti Ignoti – Il ritorno”, condotta da Amadeus. La trasmissione è andata in onda in prima serata con una puntata speciale in occasione dell’estrazione finale. Durante il game show, sono stati rivelati tutti i biglietti vincenti dei premi più alti in palio, compreso il primo premio da 5.000.000€.

Premi di seconda categoria: tutti i biglietti

Oltre ai premi di prima categoria, sono stati definiti dei premi di seconda categoria, di valore inferiore a quelli della prima ma ugualmente non trascurabili. Nella tabella di seguito sono elencati tutti i biglietti di 2° categoria estratti il 06 gennaio.

Elenco completo premi di terza categoria per Lotteria Italia 2022

Ultimi (ma non ultimi!) sono i premi di terza categoria dal valore assolutamente interessante. Nella tabella di seguito sono elencati tutti i biglietti di 3° categoria estratti il 06 gennaio.

Si ricorda che è possibile utilizzare lo strumento di verifica vincite del biglietto e scoprire se si è tra i vincitori.

Di seguito l’elenco dei biglietti vincenti: