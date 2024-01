Festival di Sanremo: Geolier supera Alessandra Amoroso in quota bookmaker

Nel suo debutto assoluto al Festival di Sanremo, Geolier inizia subito come favorito per la vittoria finale.

Secondo gli esperti di, la probabilità di trionfo delè di 3,35, quota che aumenta a 3,50 su, mentre, un’altra cantante alla sua prima esperienza all’, è considerata la prima inseguitrice con una quota di 4,50 secondo gli analisti di scommesse dichiude il podio deicon una quota di 6,50.

Ci sono invece diverse possibilità di successo dietro i tre favoriti: spicca Angelina Mango, un’altra new entry a Sanremo, proposta a 7,25, seguita dalla coppia formata da Negramaro e Il Volo, quotata a 10. Il tris di Mahmood ha una quota di 13 volte la posta. Le possibilità di vittoria per altri campioni del passato come Diodato sono limitate, con una quota di 25, allo stesso livello di Emma, che cerca il bis dopo il successo del 2012. I Ricchi e Poveri, anche loro già campioni trentanove anni fa, chiudono la lista con una quota di 81.