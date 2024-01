Pirateria Streaming: come fermare il Fenomeno e soddisfare i Consumatori

La pirateria su internet è tornata in auge. Alcuni anni fa sembrava che l’industria dello streaming avesse trovato la formula per competere con successo contro questo fenomeno. Tuttavia, le recenti tendenze indicano che stiamo tornando a vecchi problemi.

Ricordiamo chiaramente, intorno al 2010, quando le compagnie di streaming hanno iniziato a capire l’importanza di offrire contenuti in modo accessibile ed economico. Questa strategia aveva portato a una notevole diminuzione dei tassi di pirateria. Tuttavia, sembra che abbiamo dimenticato quelle lezioni. Dal 2021 stiamo assistendo a un aumento graduale ma costante della pirateria, sia negli Stati Uniti che in Europa.

Oggi gli utenti si trovano di fronte a un vero e proprio labirinto di opzioni. Le piattaforme offrono anche contenuti esclusivi, costringendo gli utenti a iscriversi a molti servizi se vogliono accedere a una vasta gamma di film o serie streaming. Questo fenomeno non solo è frustrante, ma è anche costoso per il consumatore. Se siamo abbonati a Prime Video e vogliamo guardare The Walking Dead, dovremo pagare ancora di più per AMC, e così via.

D’altra parte, le fusioni aziendali nel settore hanno avuto un effetto negativo sulla qualità dei servizi. Un fattore chiave in questo scenario è la costante pressione di Wall Street affinché le aziende di streaming aumentino i loro profitti trimestrali. Questa pressione spesso porta a decisioni che danneggiano la qualità del servizio a lungo termine, nel tentativo di massimizzare i profitti a breve termine.

Cory Doctorow ha coniato il termine “enshittification” per descrivere come i servizi che inizialmente cercano di innovare e soddisfare il cliente alla fine degradino la loro qualità nella ricerca di maggiori profitti. È un ciclo che stiamo vedendo ripetersi nel mondo dello streaming.

Per interrompere questo ciclo, le aziende devono adottare approcci che mettano al primo posto il cliente. Questo include ridurre le compensazioni esorbitanti degli esecutivi, accettare riforme antimonopolio, concentrarsi sul miglioramento del servizio clienti e, talvolta, accettare minori profitti per mantenere la qualità del prodotto e la fedeltà dell’utente.

In conclusione, è evidente che se non si verifica un cambiamento significativo nella mentalità e nelle strategie delle aziende di streaming, la pirateria continuerà ad essere un’alternativa attraente per i consumatori. La storia ci ha mostrato che ignorare le esigenze e il comfort dell’utente porta solo a risultati negativi nel lungo termine.