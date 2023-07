Ondata di calore in Europa: Nel 2022 è stata una strage

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Medicine rivela che più di 60.000 persone sono morte a causa delle ondate di calore che hanno colpito l’Europa nell’estate del 2022. Gli scienziati mettono in guardia sulle conseguenze future se il problema non verrà affrontato efficacemente, prevedendo che entro il 2030 ci saranno almeno 68.000 morti ogni estate a causa del caldo, e più di 94.000 entro il 2040.

L’estate del 2022 è stata caratterizzata da temperature record, siccità e incendi boschivi, rendendola la più calda mai registrata in Europa. Utilizzando modelli epidemiologici, gli esperti hanno calcolato la quantità di morti attribuibili all’aumento della temperatura in ogni regione europea. Nel complesso, si stima che dal 30 maggio al 4 settembre 2022 ci siano stati 61.672 decessi correlati al caldo.

La settimana più critica è stata l’18-24 luglio, durante la quale si sono verificati 11.637 morti. In Italia, ad esempio, sono stati registrati 18.010 decessi attribuiti al caldo. I paesi del Mediterraneo, come Grecia, Italia, Portogallo e Spagna, hanno registrato la più alta mortalità in proporzione alla loro popolazione.

Il cambiamento climatico e la desertificazione stanno contribuendo all’intensificarsi delle ondate di calore durante l’estate. Il caldo estremo può causare colpi di calore e peggiorare le condizioni di salute cardiovascolare e respiratoria, rappresentando un rischio particolare per gli anziani. Gli esperti sollecitano quindi maggiori sforzi per affrontare questa problematica e prevenire futuri decessi legati al caldo estremo.

Come proteggersi da una ondata di calore?

Ecco alcuni consigli per proteggersi da una ondata di calore:

Rimani idratato: bevi molta acqua durante tutto il giorno per mantenere il corpo idratato. Evita di bere bevande alcoliche o caffeinate in quanto possono aumentare la disidratazione. Raffredda il corpo: utilizza ventilatori, aria condizionata o prendi una doccia fresca per rinfrescare il corpo. Indossa abiti leggeri: scegli abiti leggeri, traspiranti e di colore chiaro per ridurre il surriscaldamento del corpo. Resta in luoghi freschi: cerca di rimanere in luoghi con aria condizionata o ventilati durante le ore più calde della giornata. Riduci l’attività fisica: evita di fare attività fisica intensa durante le ore più calde. Se devi fare esercizio, fallo al mattino presto o alla sera tardi quando le temperature sono più fresche. Proteggi la testa: indossa un cappello a tesa larga o una bandana per proteggere il viso e il cuoio capelluto dai raggi solari diretti. Evita pasti pesanti: opta per pasti leggeri e frequenti per ridurre il carico sul sistema digestivo durante le giornate calde. Controlla gli ambienti interni: utilizza tende o tapparelle per bloccare la luce solare diretta dalle finestre e ridurre il surriscaldamento degli ambienti interni. Prenditi cura delle persone vulnerabili: controlla regolarmente le persone anziane, i bambini, gli animali domestici e coloro che potrebbero essere più vulnerabili al caldo e assicurati che siano adeguatamente idratati e al riparo dal calore. Sii consapevole dei segnali di disagio: impara a riconoscere i sintomi dell’insolazione o del colpo di calore come la sete eccessiva, la debolezza, le vertigini, la nausea, la confusione mentale o la perdita di coscienza. In caso di emergenza, cerca assistenza medica immediata.

Ricorda di seguire le indicazioni delle autorità locali e di consultare un medico se hai preoccupazioni specifiche sulla tua salute durante un’onda di calore.