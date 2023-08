La NASA registra luglio 2023 come il mese più caldo mai registrato dal 1880

Secondo gli scienziati dell’Istituto Goddard per gli Studi Spaziali (GISS) della NASA a New York, luglio 2023 è stato più caldo di qualsiasi altro mese nel registro globale delle temperature, superando quello di luglio dell’anno scorso.

“Fin dal primo giorno, il presidente Biden ha affrontato la crisi climatica come la minaccia esistenziale del nostro tempo”, ha dichiarato Ali Zaidi, Consigliere Nazionale per il Clima della Casa Bianca. Alla luce delle temperature record, degli incendi e delle alluvioni, l’analisi della NASA mette in contesto l’urgenza della leadership climatica senza precedenti del presidente Biden. Dalla sicurezza dell’Inflation Reduction Act, il più grande investimento climatico della storia, all’invocazione del Defense Production Act per potenziare la produzione nazionale di energia pulita, al rafforzamento della resilienza climatica nelle comunità di tutto il paese, il presidente Biden sta realizzando l’agenda climatica più ambiziosa della storia”.

Caldo record

Complessivamente, luglio 2023 è stato più caldo di 0,43 gradi Fahrenheit (F) (0,24 gradi Celsius (C)) rispetto a qualsiasi altro luglio nel registro della NASA, ed è stato più caldo di 2,1 F (1,18 C) rispetto alla media di luglio tra il 1951 e il 1980. Il focus principale dell’analisi del GISS sono i cambiamenti di temperatura a lungo termine nel corso di decenni e secoli, e un periodo di riferimento fisso produce anomalie coerenti nel tempo. Le “normali” di temperatura sono definite da diversi decenni o più – di solito 30 anni.

“I dati della NASA confermano ciò che miliardi di persone in tutto il mondo hanno letteralmente sperimentato: le temperature di luglio 2023 lo hanno reso il mese più caldo di sempre. In ogni angolo del paese, gli americani stanno attualmente sperimentando di persona gli effetti della crisi climatica, sottolineando l’urgenza dell’agenda climatica storica del presidente Biden”, ha dichiarato l’amministratore della NASA Bill Nelson.

“La scienza è chiara. Dobbiamo agire ora per proteggere le nostre comunità e il nostro pianeta; è l’unico che abbiamo”.

Parti del Sud America, del Nord Africa, del Nord America e della Penisola Antartica sono state particolarmente calde, con un aumento delle temperature di circa 7,2 F (4 C) rispetto alla media. Nel complesso, il caldo estremo di quest’estate ha messo sotto avviso decine di milioni di persone e ha causato centinaia di malattie e morti legate al caldo. Il record di luglio continua una tendenza a lungo termine di riscaldamento causato dall’uomo, principalmente dalle emissioni di gas serra, che si è manifestata negli ultimi quattro decenni. Secondo i dati della NASA, i cinque lugli più caldi dal 1880 sono tutti avvenuti negli ultimi cinque anni.

Il cambiamento climatico

“Il cambiamento climatico sta influenzando persone ed ecosistemi in tutto il mondo, e ci aspettiamo che molti di questi impatti si intensifichino con il continuo riscaldamento”, ha dichiarato Katherine Calvin, capo scienziato e consulente climatico senior presso la sede della NASA a Washington. “La nostra agenzia osserva il cambiamento climatico, i suoi impatti e i suoi fattori scatenanti, come i gas serra, e ci impegniamo a fornire queste informazioni per aiutare le persone a pianificare per il futuro”.

La NASA elabora i suoi dati sulle temperature utilizzando dati sulla temperatura dell’aria superficiale provenienti da decine di migliaia di stazioni meteorologiche, nonché dati sulla temperatura della superficie del mare acquisiti da strumenti basati su navi e boe. Questi dati grezzi vengono analizzati utilizzando metodi che tengono conto della distribuzione variabile delle stazioni meteorologiche in tutto il mondo e degli effetti di riscaldamento urbano che potrebbero influire sui calcoli.

Luglio 2023: il mese più caldo mai registrato dal 1880

“Questo luglio non è stato solo più caldo di qualsiasi luglio precedente, è stato il mese più caldo nel nostro record, che risale al 1880”, ha detto il direttore del GISS Gavin Schmidt. “La scienza è chiara, questo non è normale. Il preoccupante riscaldamento in tutto il mondo è causato principalmente dalle emissioni di gas serra causate dall’uomo. E questo aumento delle temperature medie sta alimentando un pericoloso caldo estremo che le persone stanno sperimentando qui e in tutto il mondo”.

Le alte temperature della superficie del mare hanno contribuito al caldo record di luglio

L’analisi della NASA mostra temperature oceaniche particolarmente calde nell’oceano Pacifico tropicale orientale, evidenza del fenomeno El Niño che ha iniziato a svilupparsi nel maggio 2023. Fenomeni come El Niño o La Niña, che riscaldano o raffreddano l’oceano Pacifico tropicale, possono contribuire a una piccola variazione annuale delle temperature globali. Ma questi contributi di solito non si sentono quando El Niño inizia a svilupparsi nell’estate dell’emisfero settentrionale. La NASA si aspetta di vedere gli impatti più significativi di El Niño nel febbraio, marzo e aprile 2024.