EditApp: l’applicazione web per la redazione di documenti responsivi

Stai avendo problemi nel redigere un documento? Come ad esempio il fatto che i modelli non si adattano alle nostre esigenze o, peggio ancora, quando apriamo un file ci rendiamo conto che dobbiamo riallineare la vista per renderlo leggibile, rendendo tutto più tedioso? Ti proponiamo una soluzione a questo problema: si chiama EditApp, uno strumento che sicuramente diventerà uno dei tuoi preferiti.

Non solo un semplice editor di documenti EditApp è un’applicazione web per la redazione di documenti responsivi, ovvero documenti che, quando vengono aperti su computer o dispositivi mobili, si adattano allo schermo per la comodità dell’utente. Ed è esattamente ciò che accade con le pagine web, ma con EditApp non è necessario conoscere la programmazione per utilizzarla, poiché la sua interfaccia consente a qualsiasi utente di manipolarla in modo facile e semplice.

Tuttavia, non è solo questo, ma EditApp consente a qualsiasi modello di adattarsi al documento, quindi non è necessario apportare un aggiustamento manuale quando li si utilizza, così come il contenuto all’interno del documento (foto, gif, ecc.) può essere adattato a blocchi per ottimizzare la lettura e renderla più attraente visivamente.

Inoltre, non modifica il documento con ogni elemento che si aggiunge, ma si posiziona esattamente dove è stato selezionato, senza la necessità di riallineare nuovamente l’intero documento, mantenendo l’allineamento come era prima.

La magia di EditApp non risiede solo nella qualità e nella flessibilità dei documenti nell’adattarsi ai dispositivi, ma offre anche opzioni come:

aggiungere moduli con Google Forms ,

, inserire posizioni connettendosi direttamente a Google Maps ,

, aggiungere opzioni di calendario con Calendly direttamente nel documento,

direttamente nel documento, oltre a consentire l’uso di video e gif da YouTube, Giphy e Unsplash.

E se ti preoccupa che il file sia troppo pesante, siamo lieti di dirti che puoi convertirlo in un file zip o semplicemente inviare il link tramite wetransfer e la cosa migliore è che chiunque può visualizzarlo senza la necessità di essere registrato su EditApp!

La registrazione è completamente gratuita e puoi farla sulla loro pagina principale https://editapp.io.