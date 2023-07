3 Apps Gratis per decorare la casa

Quando si parla di abbellire la casa, è essenziale avere una visione chiara dell’aspetto finale desiderato. A volte può essere difficile immaginare come i colori, i mobili e gli accessori si combinano tra loro. Ed è qui che entra in gioco un’applicazione di interior design.

Queste applicazioni ti permettono di sperimentare e visualizzare diverse combinazioni di colori, stili di mobili e disposizioni delle stanze, tutto comodamente dal tuo telefono o tablet. Ti piace come suona? Di seguito troverai 3 di queste applicazioni che sicuramente ti saranno molto utili, quindi andiamo avanti.

Home Design 3D

Al primo posto della nostra top 3 c’è Home Design 3D. Questo strumento ti permette di creare una rappresentazione virtuale della tua casa in 3D da zero. Puoi disegnare piani, mettere porte, pareti, finestre, progettare stanze, scegliere colori e texture e aggiungere mobili e decorazioni secondo i tuoi gusti.

Inoltre, l’app ha una vasta galleria di oggetti e mobili che ti saranno utili per creare la casa dei tuoi desideri. Si tratta di un’ottima opzione di download gratuito, sia su Google Play che sull’App Store.

Designer di Stanze 3D

Un’altra ottima opzione in questo campo è l’app Designer di Stanze 3D. Con questa potrai dare libero sfogo alla tua creatività mentre sfrutti il suo catalogo di articoli e prodotti che possono essere visualizzati in realtà virtuale 3D, dandoti così una migliore idea di come apparirà la tua casa in base a ciò che hai in mente.

Qualcosa di molto interessante è che puoi utilizzare piani esistenti realizzati da professionisti del settore, così come è anche possibile crearne di propri, il che è fantastico. L’app ha più di 10 milioni di download ed è disponibile sia sull’App Store che su Google Play.

Planner 5D – Design d’interni

Infine, ma non meno importante, ti presentiamo un’altra applicazione che sicuramente non ti deluderà, e si chiama Planner 5D – Design d’interni. Da questa potrai creare piantine e stanze in modo abbastanza semplice, senza dimenticare che ci sono oltre 7.000 articoli che ti aspettano per decorare sia l’interno che l’esterno della tua casa.

Sebbene il processo di creazione e decorazione sia in 2D, successivamente potrai attivare una vista 3D per vedere come sta procedendo tutto e correggere ciò che non ti piace. Ti piace come suona questa opzione? Scaricala gratuitamente sul tuo cellulare o tablet da Google Play per Android o dall’App Store per iOS.

Credit: Foto di copertina di leemelina08 su Pixabay