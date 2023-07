Sicurezza spiagge New York: 40 droni inviati per monitorare gli squali

La governatrice dello stato di New York, Kathy Hochul, ha annunciato l’invio di più di 40 droni di sorveglianza alle spiagge dello stato a causa dell’aumento degli incontri tra bagnanti e squali. La misura è finalizzata a garantire la sicurezza dei bagnanti e a monitorare la presenza degli squali. Le autorità stanno investendo fino a un milione di dollari per l’acquisto dei droni e la formazione del personale.

L’annuncio fa seguito a diversi casi di morsi di squalo a Long Island durante la festa del 4 luglio

Il Dipartimento per la Conservazione Ambientale ha invitato i bagnanti a seguire le linee guida di sicurezza per ridurre il rischio di interazioni negative con gli squali. Questo piano si aggiunge alle misure di sorveglianza già implementate sulle spiagge di Long Island.

“Abbiamo sviluppato nuovi strumenti e strategie per sorvegliare la fauna marina e proteggere la salute e la sicurezza dei newyorkesi”, ha dichiarato l’ufficiale. “Questi nuovi droni aumenteranno la capacità di sorveglianza degli squali da parte dei governi locali di Long Island e della città di New York, garantendo che le spiagge locali siano sicure per tutti i bagnanti”.

Secondo il portavoce dell’Ufficio dei Parchi, del Tempo Libero e della Conservazione Storica di New York, Dan Keefe, citato da ABC News, le autorità destineranno fino a un milione di dollari per l’acquisto di circa 42 droni e la formazione del personale che li gestirà. La misura riguarda le spiagge del sud dello stato, comprese quelle di Long Island, della città di New York e della contea di Westchester.

Keefe ha affermato che l’ente sta lavorando per ottenere e distribuire i droni “il prima possibile”, ma non è stato in grado di confermare la data in cui il piano previsto sarà operativo.

L’annuncio di Hochul arriva dopo la segnalazione di cinque casi di morsi di squalo a Long Island durante la festa del 4 luglio, giorno dell’Indipendenza degli Stati Uniti. Lo scorso anno, su 41 morsi di squalo avvenuti nel paese, otto si sono verificati a New York.

In questo contesto, il commissario del Dipartimento per la Conservazione Ambientale dello stato (DEC), Basil Seggos, ha spiegato la presenza degli squali sulle coste locali e ha invitato i bagnanti a rispettare le norme di sicurezza.

“Le coste di New York ospitano un ecosistema marino selvaggio e naturale che favorisce la migrazione annuale degli squali nelle nostre acque costiere. Sebbene le interazioni tra esseri umani e squali siano rare, il DEC incoraggia il pubblico a seguire le linee guida di sicurezza contro gli squali per contribuire a ridurre al minimo il rischio di interazioni negative con gli squali quest’estate”, ha dichiarato.

Il recente piano segue il miglioramento delle misure di sorveglianza degli squali sulle spiagge di Long Island, annunciate da Hochul alla fine di maggio.