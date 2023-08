STATI UNITI – Uno squalo ha attaccato lunedì una donna di 50 anni sulla spiaggia di Rockaway, nella città di New York, secondo quanto riportato dal New York Post.

Attacco e soccorsi

La vittima è stata morsa alla gamba sinistra mentre nuotava vicino alla riva. I bagnini l’hanno tirata fuori dall’acqua e le hanno prestato i primi soccorsi prima dell’arrivo dei medici. La donna è stata portata all’ospedale di Jamaica e, secondo il portavoce del centro medico, Michael Hinck, attualmente si trova in condizioni critiche.

Ricerca dello squalo e chiusura temporanea della spiaggia

Tutti i visitatori sono stati evacuati dalla spiaggia, che è temporaneamente chiusa. La polizia di New York ha perlustrato l’area in elicottero e con droni al fine di individuare lo squalo, ma la ricerca non ha avuto successo.

“Anche se si tratta di un evento spaventoso, vogliamo ricordare ai newyorkesi che gli attacchi di squali a Rockaway sono estremamente rari”, ha comunicato il Dipartimento dei Parchi e del Tempo Libero di New York. L’organizzazione ha assicurato ai cittadini che continuerà a sorvegliare la spiaggia e che avviserà in caso di nuove segnalazioni di squali.

Primo attacco di squalo sulla spiaggia di Rockaway (NY)



Il New York Daily News riporta che si tratta del primo attacco di squalo su questa spiaggia in 50 anni. Tuttavia, in generale, questi casi sono comuni negli Stati Uniti, che sono in cima alla lista dei paesi con il maggior numero di attacchi di squali.