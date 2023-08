Le azioni delle banche hanno subito un forte calo nella borsa italiana

Le azioni delle banche hanno subito un forte calo martedì nella borsa italiana, a seguito dell’annuncio inaspettato da parte del Consiglio dei Ministri di una tassa del 40% sui profitti straordinari delle banche.

I titoli di Intesa Sanpaolo e UniCredit, le due principali banche italiane, hanno registrato rispettivamente una diminuzione del 7,2% e del 5,9% al termine della giornata di martedì. BPER Banca ha visto una diminuzione del 11%, mentre Banco BPM, la terza banca più grande del paese, ha subito una perdita del 9%. Mediobanca e Banca Generali hanno registrato anch’esse un calo.

La misura fiscale improvvisa

La misura fiscale improvvisa è stata adottata dopo che le banche hanno ottenuto profitti straordinari grazie all’aumento dei tassi di interesse, che ha aggiunto pressione politica sul governo del primo ministro italiano, Giorgia Meloni, a causa dell’impatto dell’inflazione sulle famiglie.

Il vice primo ministro Matteo Salvini

Il vice primo ministro Matteo Salvini ha dichiarato che l’aumento dei tassi ha comportato un aumento dei costi per le famiglie e le imprese, senza un adeguato aumento per i consumatori. Pertanto, è stata decisa una tassa del 40% sui profitti straordinari delle banche.

Analisi degli esperti

Gli analisti di Jefferies ed Equita stimano che il governo possa raccogliere oltre 4,500 miliardi di euro con questa imposta. Secondo gli esperti, Intesa e UniCredit sarebbero i maggiori contribuenti, ma le banche più piccole subirebbero un impatto maggiore sul capitale.

Il Ministero dell’Economia ha precisato che l’imposta non potrà superare lo 0,1% degli attivi totali di ogni banca, al fine di salvaguardare la stabilità delle istituzioni bancarie.

Da quando è entrata in carica lo scorso ottobre, Meloni ha criticato le banche per non redistribuire gli aumenti dei tassi di interesse ai piccoli risparmiatori. Gli analisti si aspettano che il progetto venga modificato prima dell’approvazione parlamentare.

Un alto dirigente bancario ha commentato che il governo si aspettava di ottenere tra 2 e 3 miliardidi euro, ma la notizia ha causato una perdita di oltre 10 miliardi di euro nella borsa di Milano. Ha inoltre sottolineato che non si tratta della misura più intelligente.