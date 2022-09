Bitcoin: Come l’aumento dei tassi di interesse della Federal Reserve USA ha indebolito la criptovaluta

Il prezzo di Bitcoin è sceso sotto i 19.000$ mercoledì pomeriggio, prima di recuperare terreno giovedì. Il prezzo attuale (24 settembre, 14:00 GMT) della criptovaluta è di $ 19.120, secondo l’exchange di criptovalute Coinbase.

Il rapido declino di mercoledì è stato innescato dalla politica della Federal Reserve (Fed) statunitense. La Fed ha alzato i tassi di interesse di riferimento di 75 punti base per la terza volta consecutiva per combattere l’inflazione record. Questo aumento dei tassi ha ridotto i flussi di liquidità nei mercati delle criptovalute, che sono fortemente dipendenti.

Riyad Carey, analista di ricerca presso la società di dati crittografici Kaiko:

“Questo è un altro promemoria del fatto che le criptovalute si muovono secondo i capricci della Fed”.

Gli esperti sono anche pessimisti sulle prospettive del bitcoin. Affinché la criptovaluta inizi a riprendersi, deve superare la soglia di $ 21.000. Tuttavia, c’è un alto rischio che, al contrario, scenda al di sotto di 18.000.

Molti esperti ritengono che a causa dell’aumento del tasso della Federal Reserve, Bitcoin abbia poche prospettive di crescere in modo significativo, anche a $ 30.000, prima della fine dell’anno. La Fed aumenterà ancora i tassi prima della fine dell’anno, si pensa, e ciò colpirà i mercati azionari, i titoli tecnologici e le criptovalute.

Martin Hiesboeck, capo della ricerca su blockchain e criptovalute presso la piattaforma di trading digitale Uphold, ha dichiarato a NextAdvisor che i prezzi delle criptovalute sono altamente vulnerabili alle notizie sui fattori che contribuiscono alla terribile economia.

“Il mercato rimane vulnerabile e al limite, non necessariamente a causa delle minacce che altri progetti di criptovaluta falliscono, ma a causa della difficile situazione economica che stiamo affrontando in questo momento. In altre parole, il prezzo di Bitcoin dipende maggiormente dalla fornitura di gas a Germania rispetto a qualsiasi notizia o dato relativo alle criptovalute”, ha chiarito.

Tutti questi fattori destabilizzanti, il conflitto ucraino, l’inflazione e i cambiamenti nella politica monetaria statunitense continueranno e ciò alimenterà una maggiore volatilità nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, affermano gli esperti.