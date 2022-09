Vince a Euromillions e regala alla moglie viaggio per visitare la casa di Elvis Presley

Un giocatore irlandese all’estrazione di Euromillions stava per buttare via un biglietto vincente da un milione di euro, dopo aver dimenticato di verificare il codice di un premio secondario assegnato dalla Lotteria Nazionale.

Secondo l’uomo, che ha deciso di rimanere anonimo, dopo essersi accorto di non aver centrato la combinazione del jackpot, ha lanciato il biglietto nel suo veicolo senza aver controllato i risultati di tutte le estrazioni a cui ha partecipato.

Settimane dopo, mentre puliva la sua auto, trovò il biglietto accanto a uno dei sedili e decise di scansionare il codice secondario, scoprendo di aver vinto un milione di euro all’estrazione organizzata dalla Irish Lottery.

“Mi sono completamente dimenticato di controllare il codice della lotteria che c’era in fondo al biglietto”, ha detto il fortunato vincitore, che ha assicurato che utilizzerà il premio per realizzare, insieme alla moglie, il viaggio dei suoi sogni.

“Abbiamo sempre voluto andare a Graceland a Memphis per visitare la casa di Elvis Presley, il ‘Re del Rock and Roll’ in persona. Questo è tutto ciò che abbiamo in mente al momento, stiamo ancora digerendo la notizia”, ha commentato.