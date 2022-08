Inflazione, tornare a Scuola costa caro: uno zaino quest’anno costa il 14% in più

Un kit base per il rientro a scuola costa all’incirca il 6% in più rispetto allo scorso anno, ma la comparazione prezzi consente ancora di ottenere risparmi considerevoli.

Con la fine di agosto si avvicina inesorabile quel momento dell’anno in cui bisogna fare i conti con la ripresa della routine quotidiana. Chi ha in famiglia bambini o ragazzi che frequentano le scuole lo sa bene: la scuola non inizia con la riapertura delle attività bensì qualche giorno prima, quando si corre tra un centro commerciale e l’altro alla ricerca di tutto l’occorrente per il nuovo anno scolastico. E se alunni e studenti hanno come priorità le tendenze del momento, i genitori devono fare i conti con spese sempre maggiori e un’inflazione che arriva a colpire anche il back to school.

Idealo – portale internazionale di comparazione prezzi leader in Europa – ha indagato la tematica cercando di capire come il caro vita stia intaccando anche il rientro a scuola.

Tra gli articoli legati al back to school che hanno subito maggiori rincari, gli zaini scuola hanno fatto registrare nel corso dell’ultimo anno un rincaro dei costi superiore al 14%, ma l’aumento dei prezzi è evidente anche sugli articoli di cancelleria, come le penne a sfera (+11%), le calcolatrici (+10%) e gli evidenziatori (+7%)[1].

idealo ha stimato il prezzo medio di un kit base in linea con il “back to school”: acquistando online i prodotti delle 13 categorie più richieste (zaini scuola, diari, astucci, set di penne a sfera, set di matite e portamine, forbici da carta, set di righello/goniometro, set di quaderni e cartelline, set di evidenziatori, pennarelli e colori, calcolatrice e compasso) la spesa quest’anno si aggira intorno ai 300 euro[2], vale a dire circa il 6% in più rispetto alla composizione dello stesso kit nel 2021[3].

Ciononostante, l’e-commerce resta ancora un canale ideale per poter risparmiare sui propri acquisti. Chi, infatti, abbia deciso di acquistare il materiale scolastico facendosi supportare dalla comparazione prezzi ha potuto beneficiare di risparmi non indifferenti, fondamentali per combattere l’inflazione: grazie alla fluttuazione dei prezzi, chi ha comprato uno zaino scuola online nel corso dell’anno ha potuto risparmiare fino al 14%. Lo stesso dicasi per le penne a sfera (-15%), gli evidenziatori (-14%), i diari (-11%) e le matite & portamine (-10%)[4].

Una curiosità, anche se l’offerta di zaini scuola si fa sempre più ricca, nella top ten degli zaini più desiderati regnano ancora incontrastati Invicta e Seven. Tra gli zaini più cercati ad agosto 2022, infatti, il Carbon Fantasy di Invicta è al primo posto (ed il produttore si assicura anche l’ottava e la nona posizione con i suoi Jelek Plain e Jelek Fantasy), seguito a ruota dal Double Pro XXL di Seven (che ritroviamo anche in quarta e sesta posizione con il Freethink Girl ed il New Advanced Backpack). In classifica, tra i più desiderati anche gli zaini Satch e Affenzahn[5].

“L’inflazione sta ormai colpendo ogni settore della nostra quotidianità, non ci stupisce quindi che anche il “back to school” ne sia influenzato. Più che mai oggi, quindi, risulta essenziale ricorrere alla comparazione prezzi per valutare in dettaglio quando convenga acquistare un prodotto – ha commentato Antonio Pilello, responsabile della comunicazione di idealo per l’Italia – Solo in questo modo sarà possibile scoprire, per esempio, che è meglio attendere l’inizio delle lezioni per acquistare quegli articoli non essenziali sin da subito o che il prodotto desiderato costa meno in un differente colore o in una versione precedente. Il fenomeno del dynamic pricing – infatti – può assicurare risparmi davvero considerevoli se si utilizzano tutti gli strumenti messi a disposizione dalla comparazione prezzi per acquistare nel momento realmente più opportuno.”

[1] idealo ha analizzato i prezzi medi mensili sul proprio portale italiano, in particolare quelli delle categorie relative al kit per il primo giorno di scuola. Periodo: agosto 2022 (fino al giorno 25) vs agosto 2021.

[2] In dettaglio, in base al costo medio per la categoria: Zaini scuola (105,94€), Penne a sfera (31,81€), Calcolatrici (29,37€), Astucci per penne (18,84€), Cartelline (18,53€), Diari scolastici (17,28€), Compassi (14,90€), Matite, Portamine & Gomme (14,78€), Pennarelli e colori (12,15€), Righelli, Squadre & Goniometri (11,44€), Forbici da carta (9,67€), Evidenziatori & marcatori (8,50€), Quaderni (8,14€). Totale: 301,34€.

[3] In dettaglio, in base alla differenza di prezzo tra agosto 2022 e agosto 2021: Zaini scuola (+14,3%), Penne a sfera (+10,6%), Calcolatrici (+9,6%), Evidenziatori & marcatori (+6,6%), Compassi (+4,9%), Forbici da carta (+1,9%), Quaderni (+1,8%), Astucci per penne (+1,6%), Pennarelli e colori (+0,8%), Cartelline (-2,0%), Matite, Portamine & Gomme (-2,6%), Diari scolastici (-5,2%), Righelli, Squadre & Goniometri (-12,7%). In media, per tutto il kit scolastico: +6,1%.

[4] idealo ha analizzato i prezzi medi mensili sul proprio portale italiano, in particolare quelli delle categorie relative al kit per il primo giorno di scuola. Periodo: da agosto 2021 a luglio 2022. Per calcolare il risparmio massimo medio nell’arco di un anno, per ogni categoria il mese più vantaggioso è stato messo a confronto con quello più caro. In dettaglio, per le categorie presenti nel testo: Penne a sfera (-14,6%), Evidenziatori & marcatori (-14,5%), Zaini scuola (-14,0%), Diari scolastici (-10,5%), Matite, Portamine & Gomme (-10,3%).

[5] idealo ha analizzato le ricerche online sul proprio portale italiano, in particolare quelle per la categoria Zaini scuola. Periodo: dal 1° al 25 agosto 2022. In dettaglio (score da 0 a 100): Invicta Carlson Fantasy (100,0), Seven The Double Pro XXL (95,0), Satch Pack (44,6), Seven Freethink Grs Freethink Girl (33,2), Seven New Advanced Backpack 31x43x24 (29,3), Affenzahn Small Friends (26,5), Satch Pack (2022) (24,3), Invicta Jelek Plain (23,3), Invicta Jelek fantasy (22,0), Affenzahn Grandi amici (8 L) (20,4).