Milano: esplode Batteria Power Bank in uno zaino, feriti a Scuola

Una “power bank”, una batteria esterna per cellulari, è esplosa in uno zaino e tre ragazzi sono rimasti lievemente feriti in un istituto alberghiero di Milano. Una ragazza di 17 anni è stata ricoverata per un malore, altri due 15enni sono stati portati al Pronto Soccorso per aver inalato del fumo. Controllati a scuola dai sanitari altri 6 studenti e una professoressa. Nessuno di loro ha avuto bisogno di cure mediche. [Immagine di repertorio]