Un nuovo ordine mondiale per il mercato azionario si sta avvicinando, ha affermato Tony DeSpirito, direttore dei sistemi informativi fondamentali sull’equità presso BlackRock negli Stati Uniti, in un’intervista a Yahoo Finance.

L’esperto ha spiegato che dopo la crisi economica mondiale del 2008, il livello di crescita economica era molto basso, ma c’era anche un’inflazione molto bassa. Tuttavia, sottolinea DeSpirito, ora siamo in un “regime post-pandemia” con alti tassi di inflazione.

“È un grosso problema“, ha affermato l’economista, sottolineando che le condizioni saranno piuttosto difficili per gli investitori.

DeSpirito ha indicato tre fattori che gli investitori dovrebbero considerare quando acquistano azioni. In primo luogo, occorre prestare attenzione a quali aziende sono meno colpite dalla crescita dei costi. Pertanto, le aziende automatizzate non sono così esposte come quelle che sono molto intense in servizi e persone, ha spiegato l’esperto.

Inoltre, chiedi “quanto è forte il potere di determinazione dei prezzi dell’azienda” e, terzo, “cosa è già quotato nel titolo?”.

L’economista ha riassunto che, sebbene gli investitori siano preoccupati per questo cambio di regime, in generale, le nuove condizioni saranno “terreno fertile” per i singoli investitori.