Impara a fare trading sul mercato seguendo poche semplici regole

Vuoi fare trading ma non sai da dove iniziare? Bene, quello che è utile sapere è che attualmente ci sono milioni di neofiti e utenti che si cimentano ogni anno in questo specifico settore finanziario, ma la maggior parte se ne va un po’ più povera e molto più saggia, non avendo mai raggiunto il suo pieno potenziale. La maggior parte di coloro che falliscono ha una cosa in comune: non ha acquisito le abilità di base necessarie per far pendere le probabilità a loro favore. Tuttavia, se ci si prende il tempo necessario per impararli, è possibile essere sulla buona strada per aumentare le proprie probabilità di successo.

Come funzionano i mercati azionari oggi

I mercati mondiali attirano capitali speculativi come falene sul fuoco; la maggior parte delle persone getta denaro sui titoli senza capire perché i prezzi si muovono su o giù. Invece, inseguono suggerimenti caldi, fanno scommesse binarie ad alto rischio e si siedono ai piedi dei guru finanziari, permettendo loro di prendere decisioni di acquisto e vendita che non hanno senso. Un percorso migliore è imparare a fare trading sui mercati con abilità e autorità.

Primo step fondamentale: cerca di capire bene qual’è il tuo rapporto con i soldi

Inizia con un autoesame che esamini da vicino il tuo rapporto con il denaro. Vedi la vita come una lotta, con un duro sforzo richiesto per guadagnare ogni euro? Credi che il magnetismo personale attirerà verso di te la ricchezza del mercato nello stesso modo in cui lo fa in altre attività della vita? Più minacciosamente, hai perso denaro regolarmente attraverso altre attività e speri che i mercati finanziari ti trattino più gentilmente?

Qualunque sia il tuo sistema di credenze, è probabile che il mercato rafforzi nuovamente quella visione interna attraverso profitti e perdite. Il duro lavoro e il carisma supportano entrambi il successo finanziario, ma è probabile che i perdenti in altri ceti sociali si trasformino in perdenti nel gioco del trading. Non farti prendere dal panico visto che si tratta solo di investimenti e di fare business. Invece, prendi la strada dell’auto-aiuto e impara a conoscere la relazione tra denaro e autostima.

Secondo step necessario: aprire un conto di trading

Scusate se questo punto può sembrare troppo ovvio o scontato. Tuttavia il punto in cui bisogna cercare e trovare un buon sistema di broker dove comprare azioni e aprire un conto di trading è il viatico fondamentale e necessario per investire online sul mercato azionario. Anche se hai già un conto personale, non è una cattiva idea tenere separato un conto di trading professionale. Acquisisci familiarità con l’interfaccia del conto e sfrutta gli strumenti di trading gratuiti e la ricerca offerti esclusivamente ai clienti. Un certo numero di broker offre il trading virtuale. Alcuni siti, tra cui Investopedia, offrono anche recensioni di broker online per aiutarti a trovare il broker giusto.

Impara a leggere i segnali: un corso sul crollo del mercato odierno è sempre efficace

Articoli finanziari, libri di borsa, tutorial di siti web: oggi ci sono grandi quantità di informazioni là fuori e molte di queste sono poco costose da toccare. È importante non concentrarsi troppo strettamente su un singolo aspetto del trading online. Invece, studia tutto ciò che riguarda il mercato, comprese idee e concetti che non ritieni particolarmente rilevanti in questo momento. Il trading lancia un viaggio che spesso finisce in una destinazione non prevista sulla linea di partenza. Il tuo background di mercato ampio e dettagliato tornerà utile più e più volte, anche se pensi di sapere esattamente dove stai andando in questo momento. Avere un quadro preciso della situazione è fondamentale per fare trading in questo momento e con questo mercato azionario.