Come effettuare Trading tramite Broker specializzati in Forex

Il settore del trading online sta vivendo una fase di espansione, visto che gli strumenti per realizzare questo tipo di investimento, sono sempre più alla portata degli utenti e di chi desidera provare. I migliori broker italiani oggi si muovono tra il settore del trading e quello del forex, ovvero lo scambio e la compravendita di valute estere. Indici, azioni, CFD, forex: ma qual è la lista dei broker a cui affidarsi?

Andiamo a capire meglio di che cosa si tratta entrando più nello specifico nel tema del forex online. Forex è un termine gergale per valuta estera, un tipo di trading o investimento per guadagnare dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. Se ti sembra confuso, non preoccuparti. Ci sono un sacco di corsi di trading online disponibili per aiutarti a imparare il cambio da casa. Abbiamo esaminato oltre una dozzina di classi forex, concentrandoci su contenuto, durata, recensioni dei clienti precedenti e costi, per scegliere le migliori classi di trading forex online. Che tu sia nuovo di zecca nel forex o desideri migliorare le tue abilità, continua a leggere per trovare le nostre scelte per aumentare il tuo QI sul forex.

FX Academy è un’accademia online gratuita che ospita più di una dozzina di corsi su forex e argomenti di trading correlati. I principianti si sentiranno a proprio agio iniziando con l’Introduzione generale al Forex Trading, mentre altri potrebbero voler passare ai corsi topici su diversi tipi di trading, analisi e gestione del rischio. I corsi della FX Academy sono tenuti da quattro analisti del sito web di notizie e analisi forex DailyForex.com. Ogni corso consiste principalmente di video lezioni di autoapprendimento. Ci sono anche alcuni quiz interattivi e letture leggere.

Sulla base delle informazioni disponibili, sembra che questi corsi facciano soldi indirizzando i partecipanti a società di brokeraggio partner, ma non lo esprimono chiaramente. Inoltre, non include molto aiuto individuale al di fuori di un forum della comunità. Ma il prezzo è giusto, non c’è obbligo di acquistare nulla e puoi imparare molto con un impegno relativamente basso. Questo corso, Forex Trading A-Z – Con esempi LIVE di Forex Trading, è ospitato sulla popolare piattaforma di apprendimento Udemy.

Questo corso richiede una tariffa di $ 129,99 per l’accesso a vita a più di cinque ore di contenuti video e alcuni articoli. Il corso aggiorna anche il suo contenuto, con le informazioni più recenti aggiunte a gennaio 2021. Il corso è tenuto da Kirill Emmenko della Forex Boat Training Academy e comprende 56 lezioni che aggiungono fino a cinque ore e 20 minuti di tempo di insegnamento. Questo non ti dà abbastanza tempo per approfondire ogni argomento trattato, ma è abbastanza per iniziare a imparare, con una combinazione di teoria ed esempi reali di un trader esperto.

A febbraio 2021, più di 70.000 studenti hanno seguito il corso e hanno lasciato recensioni estremamente positive. Forex Trading for Beginners di Investopedia Academy insegna il trading attivo in valuta estera con un corso accessibile e raffinato per gli studenti. I principianti impareranno come risparmiare sui costi di trading, analizzare le operazioni e leggere i modelli di mercato per le opportunità di trading. L’istruttore John Jagerson detiene le designazioni CFA e CMT e ha scritto diversi libri sugli investimenti oltre ai corsi online.

Il prezzo di $ 199 potrebbe essere un po’ alto per alcuni neofiti che cercano di imparare i mercati, ma è un basso costo considerando che molte persone effettuano operazioni del valore di migliaia di dollari alla volta. La serie ha più di 60 lezioni, quindi il prezzo medio è di circa $ 3,30 a lezione. Il corso insegna come funzionano le coppie di valute, come si paga in genere durante il trading, i tipi di ordini, l’analisi di mercato e come cercare i modelli di prezzo nei grafici delle valute.