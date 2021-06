Amichevole ITALIA REPUBBLICA CECA Alternativa a ROJADIRECTA: orario Streaming Gratis Diretta Rai Play

Appuntamento questa sera per Italia Repubblica Ceca (alternativa a Rojadirecta: diretta tv streaming in chiaro sui canali digitali della Rai) con fischio d’inizio alle ore 20:45 allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna in quella che è l’ultima partita amichevole della Nazionale di calcio di Roberto Mancini, prima del suo esordio agli Europei di calcio di Euro 2020 a Roma il prossimo 11 giugno contro la Turchia.

Gli azzurri arrivano a questa sfida cavalcando una serie di 26 risultati utili consecutivi (21 vittorie e 5 pareggi nel parziale). L’ultima sconfitta è quella contro il Portogallo a Lisbona nel settembre 2018 (1-0 in Nations League). Questa è la seconda migliore serie positiva nella storia della Nazionale: al 1° posto le 30 gare senza sconfitta di Vittorio Pozzo tra il 1935 e il 1939, terza quella di Marcello Lippi (25) tra il 2004 e il 2006. La miglior serie della storia è quella della Spagna con 35 risultati utili consecutivi tra il 2007 e il 2009.

Diretta Italia Repubblica Ceca Streaming, probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. Tenico Mancini. A disposizione: Meret, Sirigu, Acerbi, Bastoni, Di Lorenzo, Emerson Palmieri, Toloi, Cristante, Belotti, Chiesa, Raspadori.

REPUBBLICA CECA (4-5-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Brabec, Boril; Masopust, Soucek, Darida, Krael, Jankto; Schick. Tenico Silhavy. A disposizione: Pavlenka, Mandous, Kaderabek, Kalas, Zima, Mateju, Barák, Holes, Sevcik, Hlozek, Pesek, Sadílek, Krmencík, Vydra, Pekhart.

ARBITRO: Tschudi (Svizzera).

Dove Vedere Italia Repubblica Ceca Streaming Gratis e Diretta TV senza Rojadirecta

Italia Repubblica Ceca in diretta tv sui canali digitali di Rai 1 con collegamenti pre-partita una mezz’ora circa prima dell’inizio del match. Diretta streaming gratis sul sito di Rai Play (www.raiplay.it) utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc.

