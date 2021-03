Qualificazioni Mondiali Calcio LITUANIA-ITALIA: orario Streaming Gratis Diretta Rai Play

Appuntamento questa sera per Lituania-Italia (con diretta tv streaming in chiaro sui canali digitali della Rai) con fischio d’inizio alle ore 20:45 allo Stadio LFF di Vilnius, capitale della Lituania, in quella che è la terza partita della Nazionale di calcio di Roberto Mancini nel Gruppo C di qualificazione ai mondiali di calcio di Qatar 2022.

Lituania e Italia si sono affrontate 6 vole. E il bilancio complessivo sorride agli azzurri forti delle quattro vittorie contro i due pareggi. L’ultima sfida è datata 6 giugno 2007 quando a Kaunas, per la qualificazione a Euro 2008, l’Italia s’impose 2-0 grazie a una doppietta di Quagliarella. Per il commissario tecnico Roberto Mancini sarà anche un’occasione per arrivare a quota 25 risultati utili consecutivi e raggiungere Marcello Lippi in questa speciale classifica, che vede in testa Vittorio Pozzo a 30: “Parliamo di due ct che hanno vinto i mondiali, vuol dire che siamo sulla strada giusta”.

Diretta Lituania-Italia Streaming, probabili formazioni

LITUANIA (4-5-1): Svedkauskas; Mikoliuunas, Gaspuitis, Beneta, Vaitkunas; Novikovas, Dapkus, Simkus, Slivka, Lasickas; Chernych. Tecino Valdas Urbonas. A disposizione: Adamonis, Driomovas, Sadauskas, Baravykas, Silkaits, Eliosius, Romanovskij, Sirgedas, Kazlauskas, Petravicius, Laukzemis, Valskis.

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Toloi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Lo. Pellegrini, Locatelli, Pessina; Federico Bernardeschi, Ciro Immobile, Federico Chiesa. Tecnico Roberto Mancini. A disposizione in panchina: G Donnarumma, Cragno, Bonucci, G Mancini, Di Lorenzo, Biraghi, Barella, Castrovilli, Soriano, Lorenzo Insigne, Belotti, El Shaarawy.

Arbitro: Pawel Raczkowski (Polonia).

Dove Vedere Lituania-Italia Streaming Gratis e Diretta TV senza Rojadirecta

Lituania-Italia in diretta tv sui canali digitali di Rai 1 con collegamenti pre-partita una mezz’ora circa prima dell’inizio del match. Diretta streaming gratis sul sito di Rai Play (www.raiplay.it) utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc.

Ricordiamo che la partita in streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a Internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.