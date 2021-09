DIRETTA ITALIA BULGARIA Streaming Alternativa Gratis con Rai Play

Appuntamento questa sera con la diretta streaming di Italia-Bulgaria (alle 20:45), partita valida per il quarto turno del Gruppo C delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. A 53 giorni di distanza da quell’11 luglio e dalla finale di Wembley che ha regalato il secondo titolo europeo all’Italia, gli azzurri di Roberto Mancini tornano in campo questa sera allo stadio Artemio Franchi di Firenze, dove sfideranno Bulgaria battuta in trasferta, all’andata , con il risultato di 0-2.

L’Italia è imbattuta in 18 delle 20 sfide contro la Bulgaria in tutte le competizioni (11 vittorie, 7 pareggi), incluse tutte le ultime nove, tra cui la gara di andata del girone di qualificazione ai prossimi Mondiali (2-0, marzo 2021).

Italia-Bulgaria Streaming, formazioni



Italia (4-3-3): Gigi Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Lorenzo Insigne. Allenatore Roberto Mancini. A disposizione in panchina: Sirigu, Gollini, Bastoni, Chiellini, Florenzi, Toloi, Castrovilli, Cristante, Pessina, Bernardeschi, Berardi, Raspadori.

Bulgaria (3-5-2): Naumov; Turitsov, Antov, Bozhikov; Karagaren, Chochev, Kostadinov, Vitanov, Nedelev; Delev, D Iliev. Allenatore Petrov. A disposizione in panchina: Georgiev, Mihaylov, P Hristov, Nedyalkov, Velkovski, Malinov, Yankov, I Iliev, Despodov, Kirilov, Delev, Yomov.

Arbitro: Gözübüyük (Paesi Bassi). Guardalinee: Van Zuilen e Balder. 4° Uomo: Lindhout. VAR: Van Boekel. AVAR: Dieperink.

Il CT Mancini a Sky Sport: “Abbiamo vinto l’Europeo, fra 13-14 mesi abbiamo un Mondiale. Ora l’obiettivo è continuare a giocare così, qualificarci e poi provare a vincerlo. Grande focus adesso però sulle prossime tre partite che sono decisive”.

Dove Vedere Italia-Bulgaria Streaming Gratis e Diretta TV Alternativa a Rojadirecta

Italia-Bulgaria in diretta tv sui canali digitali di Rai 1. Diretta streaming gratis sul sito di Rai Play (www.raiplay.it) utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc.

