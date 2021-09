DIRETTA ITALIA Lituania Streaming Alternativa Gratis con Rai Play

Appuntamento questa sera con la diretta streaming di Italia-Lituania (alle 20:45), partita valida per il sesto turno del Gruppo C delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Partita di fondamentale importanza per gli azzurri campioni d’Europa in carica: non sono ammesse ulteriori frenate per non compromettere la possibilità di chiudere il girone al primo posto, condizione indispensabile per qualificarsi direttamente alla fase finale del Mondiale senza passare dagli spareggi.

Italia-Lituania Streaming, formazioni



Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bonucci, Calabria; Locatelli, Jorginho, Pessina; Bernardeschi, Raspadori, Berardi. Allenatore Mancini.

Lituania (4-5-1): Setkus; Lasickas, Satkus, Utkus, Baravykas; Novikovas, Slivka, Verbickas, Megelaitis, Jankauskas; Kazlauskas. Allenatore Razanauskas.

Arbitro: Craig Pawson (Inghilterra).

Il CT Mancini a Sky Sport: “Abbiamo vinto l’Europeo, fra 13-14 mesi abbiamo un Mondiale. Ora l’obiettivo è continuare a giocare così, qualificarci e poi provare a vincerlo. Grande focus adesso però sulle prossime tre partite che sono decisive”.

Dove Vedere Italia-Lituania Streaming Gratis e Diretta TV Alternativa a Rojadirecta

Italia-Lituania in diretta tv sui canali digitali di Rai 1. Diretta streaming gratis sul sito di Rai Play (www.raiplay.it) utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc.

Ricordiamo che la partita Italia-Lituania in streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a Internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.