DIRETTA SVIZZERA ITALIA Streaming Alternativa a Rojadirecta Gratis con Rai Play

Appuntamento questa sera con la diretta streaming di Svizzera-Italia (alle 20:45): dimenticare il pareggio contro la Bulgaria e dare nuova spinta alla corsa verso il Mondiale 2022 del Qatar. È questo l’obiettivo dell’Italia di Mancini Campione d’Europa che alle ore 20:45 italiane affronterà oggi domenica 5 settembre 2021 a Svizzera al St Jakob-Park di Basilea.

Gli azzurri ritroveranno di fronte gli elvetici, come a Euro 2020, ma sarà una squadra diversa sia per la guida tecnica (Yakin e non più Petkovic, approdato al Bordeaux) che negli uomini in campo. Italia che insegue il 36° risultato utile consecutivo per diventare la squadra con la striscia di imbattibilità più lunga nella storia.

Svizzera-Italia Streaming, formazioni



Svizzera (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Zakaria, Sow, Zuber; Fassnacht, Vargas; Seferovic. Allenatore Murat Yakin.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne. Allenatore Roberto Mancini.

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (Spagna).

Il mezzo stop con la Bulgaria non cambia la scala dei valori nel girone: il primo posto azzurro è ritenuto più che probabile, a 1,22, la Svizzera segue a 3,80. Chance sempre al lumicino, ma in aumento, per l’Irlanda del Nord, che passa da 40 a 33 dopo il successo in Lituania. Bulgaria quasi fuori gioco, a 80.

Dove Vedere Svizzera-Italia Streaming Gratis e Diretta TV Alternativa a Rojadirecta

Svizzera-Italia in diretta tv sui canali digitali di Rai 1. Diretta streaming gratis sul sito di Rai Play (www.raiplay.it) utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc.

Ricordiamo che la partita Svizzera-Italia in streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a Internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.