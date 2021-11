DIRETTA Italia-Svizzera Streaming Alternativa TV con Rai Play

Appuntamento questa sera con la diretta streaming di Italia-Svizzera (alle 20:45). La sfida che si giocherà all’Olimpico di Roma è come uno spareggio, perchè gli elvetici allenati da Murat Yakin hanno gli stessi punti in classifica, 14, ma una differenza reti leggermente peggiore. Contro la Svizzera l’Italia di Roberto Mancini insegue il Mondiale fallito quattro anni fa da Gian Piero Ventura.

Italia-Svizzera Streaming, formazioni



Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Belotti, Insigne. Allenatore Roberto Mancini. A disposizione in panchina: Sirigu, Meret, Bastoni, Calabria, Biraghi, Cristante, Tonali, Pessina, Berardi, Bernardeschi, Raspadori, Scamacca.

Svizzera (4-3-2-1): Sommer; Widmer, Schar, Akanji, R. Rodriguez; Freuler, Zakaria, Sow; Steffen, Okafor; Shaqiri. Allenatore Murat Yakin. A disposizione in panchina: Omlin, Köhn, Frei, Cömart, Garcia, Mbabu, Aebischer, Zeqiri, Vargas, Ajeti, Itten, Gavranovic.

Arbitro: Taylor (Inghilterra).

Italia-Svizzera in diretta tv sui canali digitali di Rai 1. Diretta streaming gratis sul sito di Rai Play (www.raiplay.it) utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc.

Ricordiamo che la partita Italia-Svizzera streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a Internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.