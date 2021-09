DIRETTA Ucraina-Francia Streaming Alternativa a Rojadirecta Gratis con Mediaset Play

Appuntamento questa sera con la diretta streaming di Ucraina-Francia (alle ore 20:45), partita valida per il quarto turno del Gruppo D delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. In questo girone la Francia guida la classifica con 8 punti. Alle spalle dei transalpini l’Ucraina con 4, poi seguono Finlandia, Kazakistan e Bosnia-Erzegovina, tutte a quota 2.

Ucraina-Francia Streaming, formazioni



UCRAINA (3-5-2): Trubin; Kryvtsov, Matviyenko, Mykhaylichenko; Karavaev, Malinovskyi, Sydorchuk, Shaparenko, Zinchenko; Junior Moraes, Yaremchuk. Allenatore Oleksandr Petrakov.

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Dubois, Varane, Kimpembe, Digne; Veretout, Pogba, Rabiot; Griezmann, Benzema, Coman. Allenatore Didier Deschamps.

Dove Vedere Ucraina-Francia Streaming Gratis e Diretta TV Alternativa a Rojadirecta

Ucraina-Francia in diretta tv in chiaro con Mediaset su Canale 20. Diretta streaming gratis sul sito di Mediaset Play (www.mediasetplay.mediaset.it) utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc.

Ricordiamo che la partita Ucraina-Francia in streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a Internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.