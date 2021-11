DIRETTA Irlanda del Nord-Italia Streaming Alternativa ROJADIRECTA TV con Rai Play

Appuntamento questa sera con la diretta streaming di Irlanda del Nord-Italia (alle 20:45). La sfida che si giocherà al Windsor Park di Belfast è determinante per la Nazionale di Mancini: solo in caso di vittoria (e con largo numero di gol nel risultato finale) accederà direttamente ai Mondiali di calcio di Qatar 2022 senza passare per gli spareggi di marzo. Ma a Belfast non sarà semplice: zero gol subiti e nessuna sconfitta casalinga nel gruppo C.

Irlanda del Nord (3-5-2): Peacock-Farrell; McNair, J Evans, Cathcart; Dallas, McCann, Davis, Saville, Ferguson; Washington, Magennis. Allenatore Baraclough. A disposizione in panchina: Hazard, Southwood, Bradley, Lewis, Flanagan, McGinn, Taylor, C. Evans, Jones, Whyte, Gailbraith, Brown.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Tonali; Berardi, Lorenzo Insigne, Federico Chiesa. Allenatore Mancini. A disposizione in panchina: Cragno, Meret, G. Ferrari, G. Mancini, Zappacosta, Cristante, Locatelli, Pessina, Belotti, Bernardeschi, Raspadori, Scamacca.

Arbitro: Istvan Kovacs (Romania).

Irlanda del Nord-Italia in diretta tv sui canali digitali di Rai 1. Diretta streaming gratis sul sito di Rai Play (www.raiplay.it) utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc.

Ricordiamo che la partita Irlanda del Nord-Italia streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a Internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.