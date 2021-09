GP Olanda Streaming Alternativa a Rojadirecta TV Formula 1 2021, dove vedere Partenza Gara Ferrari con Leclerc

GP Olanda Streaming Alternativa a Rojadirecta Formula 1 2021. La Ferrari di Charles Leclerc partirà in terza fila sulla griglia di partenza del Gran Premio d’Olanda di Formula 1. Pole position invece per il leader del mondiale Max Verstappen su Red Bull che al termine della qualifiche ha fatto esplodere di gioia i 70 mila spettatori di Zandvoort.

Le Ferrari di Leclerc e Sainz partono rispettivamente dal 5° e 6° posto, davanti a loro Gasly con l’Alpha Tauri. Ottima quarta fila per Antonio Giovinazzi, male Sergio Perez eliminato in Q1 con la sua Red Bull. In difficoltà le McLaren, con Ricciardo 10° e Norris 13° in Q2.

Dove vedere GP Olanda Streaming alternativa a Rojadirecta Formula 1 2021 e diretta tv

Tutto da vedere in diretta streaming (non è necessaria Rojadirecta) la partenza gara (ore 15:00 di oggi domenica 5 settembre) del Gp Olanda di Formula 1 dal circuito di Zandvoort, sui canali digitali di Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201). Video streaming gratis (per gli abbonati) della corsa su Sky Go. A pagamento su Now con i vostri smartphone, tablet e pc.