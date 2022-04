GP Australia Streaming Gratis F1 2022 Alternativa a Rojadirecta TV: dove vedere Oggi Qualifiche Ferrari

Tutto da vedere in diretta streaming il Gran Premio d’Australia sul circuito di Melbourne, terza gara del mondiale di Formula 1 stagione 2022. La Ferrari comanda dopo due gran premi: Leclerc in vetta con 45 punti (una vittoria e un secondo posto), seguito da Sainz con 33 punti.

Le sessioni del Venerdì hanno confermato l’attuale superiorità delle Ferrari. Le parole del monegasco dopo il miglior tempo nelle FP2 di Melbourne: “Nella prima ora di libere ho fatto fatica e non sono stato al 100% dal punto di vista della guida, rispetto invece a Sainz che ha trovato subito un buon bilanciamento”.

Orari Gran Premio dell’Australia di F1 2022

Sabato 9 aprile 2022 ore 8:00 italiane qualifiche .

. Domenica 10 aprile 2022 ore 7:00 italiane partenza gara.

Dove vedere il GP Australia Streaming Gratis F1 2022 Alternativa a Rojadirecta TV

Il Gp Australia 2022 di Formula 1 viene trasmesso in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport F1 HD (canale 207) e con Sky Q, l’incredibile definizione del 4K HDR. Video streaming gratis (per gli abbonati) della corsa su Sky Go (link skygo.sky.it) a pagamento su Now TV (link www.nowtv.it) con i vostri smartphone, tablet e pc.