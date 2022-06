GP Baku Streaming Gratis F1 2022 Alternativa TV: dove vedere Partenza Gara Domenica delle Ferrari

Tutto da vedere in diretta streaming il Gran Premio di Azerbaijan sul circuito cittadino di Baku, 8a gara del mondiale di Formula 1 stagione 2022. Occhi puntati sulla Ferrari di Charles Leclerc che è stato il protagonista delle qualifiche ottenendo la sesta pole polistion della stagione, davanti a Perez, Verstappen e Sainz. Partenza gara prevista per oggi domenica 12 giugno 2022 alle ore 13 italiane.

Dove vedere il GP dell’Azerbaijan Streaming Gratis F1 2022 Alternativa a Rojadirecta TV

Il Gp Baku 2022 di Formula 1 viene trasmesso in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport F1 HD (canale 207) e con Sky Q, l’incredibile definizione del 4K HDR. Video streaming gratis (per gli abbonati) della corsa su Sky Go (link skygo.sky.it) a pagamento su Now TV (link www.nowtv.it) con i vostri smartphone, tablet e pc. Differita su TV8 a partire dalle 18.

Alternative per vedere Formula 1 Streaming Online

