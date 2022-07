GP Ungheria Streaming Alternativa a Rojadirecta Formula 1 2022, dove vedere Partenza Gara

GP Ungheria Streaming Alternativa a Rojadirecta Formula 1 2022. Sul tracciato dell’Hungaroring di Budapest si corre questo fine settimana il GP d’Ungheria di F1 2022, 13a prova del del mondiale di Formula 1 stagione 2022. Il programma prevede oggi sabato 30 luglio le prove libere 3 alle ore 13:00, mentre alle ore 16:00 ci saranno le qualifiche per assegnare pole position e griglia di partenza del gran premio che prenderà il via la domenica alle ore 15:00.

Dove vedere GP Ungheria Streaming alternativa a Rojadirecta Formula 1 2022 e diretta tv

Tutto da vedere in diretta streaming (non è necessaria Rojadirecta) il Gran Premio d’Ungheria di Formula 1, sui canali digitali di Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201). Video streaming gratis (per gli abbonati) della corsa su Sky Go. A pagamento su Now con i vostri smartphone, tablet e pc.