DIRETTA Juventus-Real Madrid Streaming Live Alternativa Rojadirecta TV, dove vedere Amichevole Online Gratis

DIRETTA Juventus-Real Madrid Streaming Live invece di Rojadirecta. Dopo Chivas (vittoria 2-0) e Barcellona (pareggio 2-2) la Juve affronta il Real Madrid nell’ultima partita del “Soccer Champions Tour” negli Stati Uniti. Così Allegri: “Tutto sta procedendo per il meglio. Sono stati otto giorni proficui e di grande preparazione. Contro il Real in porta non ci sarà Wojciech Szczesny perché ha un problema all’adduttore, giocherà Mattia Perin. Tra i giocatori di movimento, ci saranno i debutti di Dusan Vlahovic e Weston McKennie per fare minutaggio”.

Di seguito le formazioni in campo oggi domenica 31 luglio 2022 alle ore 4 AM italiane al Rose Bowl Stadium di Pasadina, e poi andiamo a scoprire dove vedere Juventus-Real Madrid streaming gratis alternativa a Rojadirecta.

Le formazioni di Juventus-Real Madrid, non solo FantaCalcio



Juventus (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Soulé; Di Maria, Vlahovic, Cuadrado. Allenatore Max Allegri.

A disposizione in panchina: Pinsoglio, Pellegrini, Gatti, Rugani, Rovella, Zakaria, Kean, Aké, Cudrig, Da Graca, Garofani, Barbieri, Compagnon, Fagioli.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius. Allenatore Carlo Ancelotti.

A disposizione in panchina: Lunin, Canizares, Vallejo, Nacho, Rudiger, Odriozola, Lucas Vazquez, Tchouameni, Ceballos, Camavinga, Hazard, Asensio, Rodrygo, Mariano Diaz, Latasa.

Dove vedere Juventus-Real Madrid in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Juventus-Real Madrid da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca della partita è affidata a Gabriele Giustiniani. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Juventus-Real Madrid Streaming Live diverso da Rojadirecta

Juventus-Real Madrid streaming online disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) in live streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

Alternative a Rojadirecta in italiano per Juventus-Real Madrid Streaming Online

Non ci sono altre alternative per vedere Juventus-Real Madrid streaming online. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Roja Me, Roja Directa En Vivo o RojadirectaTV. Inoltre, sarà possibile seguire la diretta testuale di Juventus-Real Madrid su Gazzetta.it che noi preferiamo al posto di molte altre testate giornalistiche sportive.