DIRETTA Juventus-Chivas Streaming Live Alternativa a Rojadirecta TV, dove vedere Amichevole Online Gratis

DIRETTA Juventus-Chivas Streaming Live invece di Rojadirecta. La nuova Juventus di Max Allegri fa il suo esordio stagionale giocando la prima di tre amichevoli in terra USA. Al suo publico la Vecchia Signora inizierà la preparazione per la stagione 2022-2023 dopo le uscite di Paulo Dybala e Matthijs de Ligt, e presenterà i suoi nuovi acquisti del calciomercato Ángel Di María, Paul Pogba e il brasiliano Gleison Bremer: tutti giocatori con cui la Juve cercherà di riconquistare il trono di Serie A.

Il “Soccer Champions Tour” avrà inizio a partire dalle ore 5 AM di sabato 23 luglio 2022, con Juventus-Chivas che si giocherà sul campo dello Stadio Allegiant Stadium, impianto di Paradise, a Las Vegas in Nevada.

Di seguito le formazioni di Juventus-Chivas e poi andiamo a scoprire dove vedere Juventus-Chivas streaming gratis alternativa a Rojadirecta.

Le formazioni di Juventus-Chivas, non solo FantaCalcio



Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Gatti, Bonucci, Alex Sandro; Zakaria, Pogba, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Kean. Allenatore Max Allegri.

Chivas Guadalajara (4-4-2): Miguel Jiménez; Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda, Jesús Orozco, Luis Olivas; Cristian Calderón, Fernando Feltrán, Fernando González, José González; Roberto Alvarado, Alexis Vega. Allenatore Ricardo Cadena.

Dove vedere Juventus-Chivas in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Juventus-Chivas da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca della partita è affidata a Gabriele Giustiniani. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Juventus-Chivas Streaming Live diverso da Rojadirecta

Juventus-Chivas streaming online disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) in live streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

Alternative a Rojadirecta in italiano per Juventus-Chivas Streaming Online

Non ci sono altre alternative per vedere Juventus-Chivas streaming online. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Roja Me, Roja Directa En Vivo o RojadirectaTV. Inoltre, sarà possibile seguire la diretta testuale di Juventus-Chivas su Gazzetta.it che noi preferiamo al posto di molte altre testate giornalistiche sportive.