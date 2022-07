Giornata internazionale dell’amicizia: Wallapop è il giusto alleato per il regalo perfetto

Il 30 luglio si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale dell’amicizia: un momento speciale per festeggiare uno dei sentimenti più preziosi con un regalo che viene dal cuore!

Ci sono gli amici d’infanzia, quelli che si conoscono da una vita e che non hanno segreti; ci sono quelli che si incontrano strada facendo, con i quali condividere hobby e passioni comuni; ci sono poi quegli amici che non si vedono spesso, ma che sanno di poter sempre contare l’uno sull’altro e che grazie alla tecnologia possono comunque sentirsi vicini.

Qualunque sia il tipo di rapporto che vi lega, regalare qualcosa di speciale ai vostri amici è sempre un gesto gradito per dimostrare il vostro affetto perché, si sa, “chi trova un amico trova un tesoro”! E quale miglior modo per trovare inaspettatamente un tesoro che mettersi a spulciare tra gli scaffali – siano essi fisici o virtuali – di un negozio dell’usato?

Wallapop, piattaforma leader nella compravendita di prodotti second-hand che promuove un modello di consumo responsabile e sostenibile, viene in aiuto permettendo di trovare il regalo perfetto comodamente a casa propria, risparmiando così tempo prezioso ed espandendo il campo di ricerca rispetto ai tradizionali mercatini. I prodotti second-hand sono una valida alternativa per contenere il budget, fare regali di qualità e allo stesso tempo trovare oggetti originali!

“Scegliere di regalare ad un amico un oggetto ‘second-hand’ piuttosto che uno nuovo, anche in una Giornata speciale come questa, è un piccolo gesto che favorisce il riuso di prodotti unici e ancora in ottimo stato e contribuisce alla sostenibilità ambientale – commenta Giuseppe Montana, Head of International di Wallapop. “È l’occasione perfetta per dare una nuova vita ad un oggetto nelle mani della persona a cui volete bene”.

Grazie alle diverse categorie presenti sulla piattaforma è possibile trovare tantissimi articoli, dagli oggetti tecnologici all’abbigliamento, dai complementi d’arredo di ultima generazione ai cimeli degli anni passati, e in questo modo donare loro una seconda vita!

PER L’AMICO UN PO’ NERD…

Fra gli oggetti più interessanti da regalare, per gli amici di vecchia data amanti della tecnologia, nella categoria “Console e Videogiochi” troviamo storici videogames come Supermario o i Pokémon, che non passano mai di moda, per rivivere insieme divertenti sfide in mondi fantastici!

PER CHI NON VUOLE PERDERSI NEMMENO UN RICORDO…

Per chi ama immortalare i momenti migliori passati insieme e avere sempre un ricordo da portare con sé, sulla piattaforma è possibile trovare – in “TV, Audio e Fotocamere” – macchine fotografiche di ogni tipo, come le iconiche Polaroid, tornate di moda anche tra le giovani generazioni.

PER GLI INGUARIBILI ROMANTICI…

Siamo ormai nell’era del digitale, dove tutto si racchiude in uno smartphone, ma per gli amici, inguaribili romantici, nella categoria “Casa e Giardino” si possono trovare tante idee di album e cornici portafoto, per avere sempre a portata di sguardo tutte le avventure passate insieme.

PER IL LETTORE APPASSIONATO…

Per chi predilige regali dal significato profondo, perché non scegliere un ottimo romanzo, magari che tratti proprio il tema dell’amicizia, come “L’amica geniale” di Elena Ferrante?

Su Wallapop si possono trovare migliaia di oggetti che aspettano solo un nuovo proprietario per tornare all’antico splendore, e la Giornata Internazionale dell’amicizia è l’occasione giusta per iniziare ad acquistare second-hand e avvicinarsi all’economia circolare: un bel gesto di amicizia anche nei confronti dell’ambiente.

