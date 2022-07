DIRETTA Sporting Lisbona-Roma Streaming Live Alternativa a Rojadirecta TV, dove vederla Online Gratis Amichevole

DIRETTA Sporting-Roma Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 21 italiane di oggi martedì 19 luglio 2022 Sporting-Roma, terzo test amichevole dei gialorossi del loro pre-campionato. Paulo Dybala, che stasera sarà in tribuna, potrebbe fare uno spezzone nell’ultima amichevole in Portogallo, in programma sabato contro il Nizza, e provare i primi schemi con la squadra nel test fissato per la prossima settimana a Trigoria contro l’Ascoli, tra mercoledì e giovedì.

Di seguito le formazioni di Sporting-Roma e poi andiamo a scoprire dove vedere Sporting-Roma streaming gratis alternativa a Rojadirecta.

Le formazioni di Sporting-Roma, non solo FantaCalcio



Sporting Lisbona (3-4-3): Adán; Coates, Gonçalo Inácio, Neto; Pedro Porro, Ugarte, Henrique, Santos; Trincao, Edwards, Paulinho. Allenatore Ruben Amorim.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Veretout, Matic, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham. Allenatore Josè Mourinho.

Dove vedere Sporting-Roma in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Sporting-Roma da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca della partita è affidata a Gabriele Giustiniani. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Sporting-Roma Streaming Live diverso da Rojadirecta

Sporting-Roma streaming online disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) in live streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

Alternative a Rojadirecta in italiano per Sporting-Roma Streaming Online

Non ci sono altre alternative per vedere Sporting-Roma streaming online. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV o RojadirectaTV. Inoltre, sarà possibile seguire la diretta testuale di Sporting-Roma su Gazzetta.it che noi preferiamo al posto di molte altre testate giornalistiche sportive.