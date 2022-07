DIRETTA Juventus-Barcellona Streaming Live Alternativa TV, dove vedere Amichevole Online Gratis

DIRETTA Juventus-Barcellona Streaming Live invece di Rojadirecta. La nuova Juventus di Max Allegri alza l’asticella dopo la vittoria per 2-0 contro il Chivas: nella seconda uscita stagionale in terra USA affronterà il Barcellona. Tantissimi i campioni in campo questa sera per il “Soccer Champions Tour“: Kessié, Lewandowski, Raphinha e Christensen da una parte, Di Maria, Vlahovic, Bonucci dall’altra.

Grande assente invece Paul Pogba perchè infortunato durante l’ultimo allenamento: una lesione del menisco laterale che provocherà un mese di stop. Inevitabilmente compromessa la preparazione al campionato. La Juventus terminerà la tourneè negli USA il 30 luglio con l’amichevole di Los Angeles contro il Real Madrid.

Di seguito le formazioni in campo oggi mercoledì 27 luglio 2022 alle ore 2:30 italiane al Cotton Bowl di Dallas, e poi andiamo a scoprire dove vedere Juventus-Barcellona streaming gratis alternativa a Rojadirecta.

Le formazioni di Juventus-Barcellona, non solo FantaCalcio



Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Araujo, Christensen, Eric Garcia, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Ansu Fati. Allenatore Xavi.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, McKennie; Di Maria, Vlahovic, Kean. Allenatore Max Allegri.

Dove vedere Juventus-Barcellona in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Juventus-Barcellona da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca della partita è affidata a Gabriele Giustiniani. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Juventus-Barcellona Streaming Live diverso da Rojadirecta

Juventus-Barcellona streaming online disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) in live streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

Alternative a Rojadirecta in italiano per Juventus-Barcellona Streaming Online

Non ci sono altre alternative per vedere Juventus-Barcellona streaming online. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Roja Me, Roja Directa En Vivo o RojadirectaTV. Inoltre, sarà possibile seguire la diretta testuale di Juventus-Barcellona su Gazzetta.it che noi preferiamo al posto di molte altre testate giornalistiche sportive.