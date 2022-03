GP Arabia Saudita Streaming Gratis F1 2022 Alternativa a Rojadirecta TV: dove vedere Oggi Partenza Gara Ferrari

Tutto da vedere in diretta streaming il Gran Premio dell’Arabia Saudita sul circuito cittadino di Jeddah, seconda gara del mondiale di Formula 1 stagione 2022. La Ferrari è partita a razzo vincendo a sorpresa nel GP del Bahrain con una favolosa doppietta Leclerc-Sainz. Il monegasco è stato il più veloce nelle libere del venerdì. Oggi sabato 26 marzo alle ore 15 in pista per la terza e ultima sessione di prove libere, mentre alle ore 18 sarà la volta delle qualifiche per determinare pole position e griglia di partenza

Orari Gran Premio dell’Arabia Saudita di F1 2022

Sabato 26 marzo 2022 ore 18:00 italiane qualifiche .

. Domenica 27 Marzo ore 19:00 italiane partenza gara.

Dove vedere il GP dell’Arabia Saudita Streaming Gratis F1 2022 Alternativa a Rojadirecta TV

Il Gp dell’Arabia Saudita 2022 di Formula 1 viene trasmesso in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport F1 HD (canale 207) e con Sky Q, l’incredibile definizione del 4K HDR. Video streaming gratis (per gli abbonati) della corsa su Sky Go (link skygo.sky.it) a pagamento su Now TV (link www.nowtv.it) con i vostri smartphone, tablet e pc.