GP Silverstone Streaming Alternativa a Rojadirecta TV Formula 1 2021, dove vedere Qualifiche Ferrari con Sainz Leclerc

GP Silverstone Streaming Alternativa a Rojadirecta Formula 1 2022. Riusciranno le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz a tornare protagoniste? Oggi sabato 2 luglio si svolgeranno le qualifiche per determinare la griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1, decima prova del mondiale 2022. Chi partirà in pole position sul circuito di Silverstone?

Dove vedere GP Silverstone Streaming alternativa a Rojadirecta Formula 1 2022 e diretta tv

Tutto da vedere in diretta streaming (non è necessaria Rojadirecta) le qualifiche (alle ore 16 di oggi) e la partenza gara (ore 16:00 di domenica 3 luglio) del British GP di Formula 1 dal circuito di Silverstone, sui canali digitali di Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201). Video streaming gratis (per gli abbonati) della corsa su Sky Go. A pagamento su Now con i vostri smartphone, tablet e pc.