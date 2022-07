SuperEnalotto: niente “6”, centrato un “5 stella” da 487mila euro a Sarno (SA)

NAPOLI – Nessun “6” nella terza e ultima estrazione della settimana del SuperEnalotto, con il Jackpot che vola a 233,2 milioni di euro. Nel concorso di sabato 2 luglio è stato però centrato un “5 stella” da 487.382,75 euro a Sarno, in provincia di Salerno. La vincita è arrivata presso la tabaccheria in via N. Lavorate Loc. Carresi 1, grazie a una schedina Quick Pick Multistella. Nel concorso di sabato sono stati centrati anche quattordici punti “5”, ognuno da 19.495,31 euro. Da segnalare anche nove “4 stella” da 26.943 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM).