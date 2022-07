The Ferragnez La serie, annunciata la 2a stagione

Chiara Ferragni e Fedez apriranno nuovamente le porte del loro mondo agli spettatori grazie alla serie Original italiana prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios.

Prime Video ha annunciato oggi il ritorno dello show non-fiction italiano Original The Ferragnez – La serie, che per la seconda stagione riporta sullo schermo l’imprenditrice digitale e icona della moda Chiara Ferragni e il poliedrico artista Fedez per raccontare il loro mondo professionale e privato, e la loro famiglia, oltre che con il primogenito Leone, ora anche con la piccola Vittoria. La seconda stagione di The Ferragnez – La serie, prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, debutterà in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo nel 2023.

La giovane coppia più celebre del panorama contemporaneo, ribattezzata i Ferragnez, è seguita da milioni di follower su Instagram. Chiara Ferragni è imprenditrice digitale e icona della moda con oltre 27 milioni di follower su Instagram, incoronata da Forbes “Most Powerful Fashion Influencer” a livello globale; Fedez è un artista poliedrico con all’attivo oltre 77 dischi di platino e più di 14 milioni di follower su Instagram, già protagonista di Celebrity Hunted – Caccia all’Uomo S1 e host del grande successo LOL – Chi ride è fuori. Grazie allo show docu-reality Original italiano The Ferragnez – La serie, pubblico e fan hanno imparato a conoscerli oltre i social, grazie ad un accesso esclusivo al dietro le quinte della loro quotidianità in un periodo speciale e straordinario della loro vita insieme. Ora Chiara Ferragni e Fedez tornano dopo il successo della prima stagione, per raccontare nuove sfide e nuovi traguardi, ma anche il loro rapporto come giovane coppia e come genitori, accettando ancora una volta con coraggio di mettersi a nudo, scavare a fondo e aprire agli spettatori le porte della loro casa.

“Spero che la seconda stagione di questa serie cosí intima per noi possa essere d’esempio a tutti coloro che attraverso la terapia provano a migliorare se stessi e il proprio rapporto di coppia”, ha spiegato Chiara Ferragni. “Il nostro vuole essere un esperimento sociale, oltre che televisivo, dove proviamo a raccontare il nostro aspetto umano piú privato e spontaneo fatto anche di debolezze e sfide personali”.

“Spero che la seconda stagione possa ispirare esattamente come la prima, in cui abbiamo cercato di normalizzare il tema della psicanalisi e della terapia e coincide con un periodo molto significativo delle nostre vite”, ha aggiunto Fedez. “Sono contento di avere questa opportunità, far sentire meno sole persone che hanno vissuto le mie stesse esperienze e mi auguro che in qualche modo le possa incoraggiare ad affrontare il futuro”.

“Il pubblico di Prime Video in Italia e nel mondo ha amato la prima stagione di The Ferragnez – La serie” ha dichiarato Georgia Brown, head of European Originals, Amazon Studios. “Con questa nuova stagione, continuiamo nel nostro costante impegno e investimento nell’industria creativa italiana, offrendo al contempo agli spettatori di Prime Video uno sguardo profondamente autentico e toccante su una delle famiglie più influenti e iconiche al mondo”.

“Siamo molto contenti di lavorare insieme a Chiara e Federico alla seconda stagione di quella che è diventata una vera e propria serie cult”, ha raccontato Nicole Morganti, head of Amazon Originals, Italia. “Con la prima stagione di The Ferragnez – La serie, il pubblico ha imparato a conoscerli nella loro straordinaria normalità, attraverso un modo diverso di raccontarsi con spiritosa sincerità e grazie al loro coraggio di mettersi in gioco. Non vediamo l’ora di vederli in una nuova ed entusiasmante seconda stagione”.

“Siamo molto orgogliosi del successo nazionale e internazionale ottenuto dalla prima stagione di The Ferragnez – La serie e di avere la possibilità, con questa seconda, di continuare a raccontare il dietro le quinte della vita di Chiara e Federico,” ha dichiarato Fabrizio Ievolella CEO di Banijay Italia. “La forza della serie è stata la ricerca di un racconto autentico, trasparente, intimo e senza filtri, capace di rendere familiare una realtà in sé eccezionale, la vita di una coppia alla costante ricerca di un equilibrio fra continue sfide personali, lavorative e l’enorme responsabilità di essere genitori”.

La seconda stagione di The Ferragnez – La serie prosegue la collaborazione tra la coppia e Prime Video, dopo una prima stagione di grande successo uscita a dicembre 2021: Fedez è brand ambassador di Prime Video in Italia, il primo a rivestire questa carica in Europa, oltre ad essere stato uno dei fuggitivi di Celebrity Hunted – Caccia all’Uomo S1, primo show Original italiano, e arbitro e conduttore di LOL: Chi ride è fuori S1 e S2; mentre Chiara è stata una dei giudici della prima stagione di Making The Cut, fashion contest condotto da Heidi Klum e Tim Gunn, e protagonista del documentario Chiara Ferragni Unposted, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2019 e disponibile in esclusiva su Prime Video.

CHIARA FERRAGNI

Chiara Ferragni è un’imprenditrice e una fashion icon internazionale. La sua carriera ha avuto inizio nel 2009, quando ha aperto TheBlondeSalad.com, un blog dedicato al suo stile e ai suoi viaggi. Grazie alla sua personalità e alla sua potenza comunicativa è riuscita a raggiungere il pubblico internazionale e oggi è seguita da più di 27 milioni di follower su Instagram. Chiara collabora con le più importanti testate internazionali di moda e lifestyle come Vogue, Vanity Fair ed InStyle. Chiara è riconosciuta come la più potente fashion influencer da Forbes, il secondo utente su Instagram nella categoria Moda più seguito attraverso le Stories (fonte: Instagram) ed è stata per due volte il soggetto di uno Study Case da parte della Harvard Business School. Nell’ottobre 2017, Chiara è diventata Presidente e Amministratore Delegato della sua azienda TBS CREW Srl e l’anno successivo Presidente del brand Chiara Ferragni. Chiara Ferragni è ed è stata una pionera nell’industria della moda e della comunicazione ed è oggi considerata un’imprenditrice di successo.

FEDEZ

Fedez è tra gli artisti più influenti dello show business italiano. Con 77 dischi di platino, 7 album all’attivo, oltre 25 milioni di follower sui social, nel giugno 2018 è stato l’artista italiano più giovane a suonare a San Siro di fronte a 80mila persone. È uno dei fuggitivi nella prima stagione del reality thriller Original Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, che vince. Insieme a Chiara Ferragni, riceve l’Ambrogino d’Oro 2020 per l’impegno dimostrato durante la prima ondata di pandemia di Coronavirus in Italia, nello stesso anno è anche il principale promotore di Scena Unita, il fondo a sostegno dei lavoratori dello spettacolo in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Nel 2021 Fedez partecipa al 71° Festival di Sanremo con Francesca Michielin. Il brano in gara, “Chiamami per nome”, si classifica al secondo posto. Torna su Prime Video ad aprile 2021 nell’inedita veste di arbitro e conduttore, affiancato dalla co-host Mara Maionchi, per la prima stagione del comedy show Original LOL: Chi ride è fuori, mentre a dicembre 2021 è protagonista con la moglie Chiara Ferragni del nuovo docu-reality Original The Ferragnez – La serie. A fine novembre 2021 esce il nuovo album “Disumano”, certificato disco di platino, che include hit come “Bimbi per strada (Children)”, certificato triplo disco di platino, “Bella Storia”, triplo disco di platino e “Mille”, 6 dischi di platino. A febbraio 2022 torna su Prime Video con la seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori, affiancato dal co-host Frank Matano.