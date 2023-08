The Ferragnez: Sanremo Special su Prime Video, data di uscita e trailer

Prime Video ha annunciato la data di uscita e il trailer dello show The Ferragnez: Sanremo Special, che segue Chiara Ferragni e Fedez durante il Festival di Sanremo. La serie sarà disponibile in esclusiva su Prime Video a partire dal 14 settembre. Chiara Ferragni è un’imprenditrice e icona della moda con milioni di follower su Instagram, mentre Fedez è un artista influente con numerosi successi nel mondo dello spettacolo. The Ferragnez: Sanremo Special si unisce al vasto catalogo di film e serie già disponibili su Prime Video in Italia e nel resto del mondo.

Chi è Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è “un’imprenditrice” e “icona” della moda internazionale. Ha iniziato la sua carriera nel 2009 aprendo il blog TheBlondeSalad.com, dedicato al suo stile e ai suoi viaggi. Oggi è seguita da oltre 29 milioni di follower su Instagram e collabora con importanti testate di moda come Vogue, Vanity Fair ed InStyle. È considerata una delle fashion influencer più potenti e ha ricevuto il riconoscimento da Forbes e dalla Harvard Business School.

Chi è Fedez

Fedez è uno degli “artisti” più influenti dello show business italiano. Con numerosi dischi di platino e milioni di follower sui social media, ha partecipato a diversi progetti di successo, tra cui Celebrity Hunted – Caccia all’uomo e LOL: Chi ride è fuori. È anche un imprenditore impegnato nel sostegno dei lavoratori dello spettacolo durante l’emergenza sanitaria.