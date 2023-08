Dove vedere Napoli-Sassuolo in Streaming e Diretta TV

Diretta Napoli-Sassuolo Streaming Live. Il Napoli giocherà la sua prima partita con la maglia da Campione d’Italia al Diego Armando Maradona. La squadra vuole ottenere un buon risultato contro il Sassuolo, dopo la vittoria contro il Frosinone (1-3). Dall’altro lato, il Sassuolo ha perso contro l’Atalanta (0-2).

A seguire formazioni e dove vedere Napoli-Sassuolo streaming e tv, partita che si giocherà alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 27 agosto 2023 allo stadio “Diego Armando Maradona” dopo Juventus-Bologna delle 18:30.

Le probabili formazioni di Napoli-Sassuolo, non solo Fantacalcio



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinksi; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Rudi Garcia. A disposizione in panchina: Gollini, Contini, Zanoli, Natan, 0stigard, Mario Rui, Gaetano, Cajuste, Elmas, Russo, Lozano, Zerbin, Raspadori, Simeone. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Tressoldi, Erlic, Vina; Lopez, Henrique; Defrel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. Allenatore Dionisi. A disposizione in panchina: Cragno, Pegolo, Missori, Viti, Pedersen, Miranda, Paz, Racic, Boloca, Thorstvedt, Mulattieri,Ceide, Volpato. Indisponibili: Obiang, Berardi. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Giua (Olbia). Guardalinee: Del Giovane e Trinchieri. IV Uomo: Rutella. VAR: Chiffi. Assistente VAR: Marini.

Dove vedere Napoli-Sassuolo in TV

Napoli-Sassuolo in tv sarà visibile in diretta su DAZN con telecronaca live a cura di Pierluigi Pardo, affiancato da Dario Marcolin. Inoltre, i clienti Sky con decoder e abbonamento TV attivo potranno accedere a DAZN Zone.

Come guardare Napoli-Sassuolo Streaming Gratis



Napoli-Sassuolo streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it) e SkyGo, da utilizzare con smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando le rispettive app per sistemi iOS e Android. Un’ulteriore possibilità è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione anche delle partite di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a chi acquista il “pass Sport”.