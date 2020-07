Diretta NAPOLI SASSUOLO Streaming: formazioni orario canale tv

Vi spieghiamo dove vedere Napoli Sassuolo streaming e diretta tv (No Rojadirecta) alle ore 21:45 di oggi 25 luglio 2020. La partita è valida per la 36a giornata di Serie A, la terzultima di campionato.

Il Napoli ha subito gol in tutte le ultime 11 gare casalinghe di Serie A, eguagliando il proprio record negativo, stabilito nel 1960: non ha mai fatto peggio nella competizione. Il Sassuolo va in gol da 11 partite di campionato e potrebbe eguagliare il suo record di gare di fila con almeno una rete all’attivo della stagione 2014/15 (12 tra novembre e febbraio). Francesco Caputo ha preso parte a sei gol nelle ultime quattro gare di campionato (quattro reti, due assist) e potrebbe diventare il primo giocatore nella storia del Sassuolo ad andare in gol per cinque presenze consecutive di Serie A.

Dove vedere Napoli Sassuolo in TV e Streaming alternativo a Rojadirecta.

La partita di calcio Napoli Sassuolo in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN, con collegamenti pre-partita a 30 minuti dall’inizio per anticipazioni e interviste

dell’ultimo minuto.

Napoli Sassuolo streaming gratis per gli abbonati con l’applicativo DAZN utilizzabile con pc, tablet e smartphone, anche per Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Rojadirecta è illegale in Italia.

Le probabili formazioni per Napoli Sassuolo streaming.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ospina, Llorente.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo. Allenatore De Zerbi. Squalificati: Bourabia. Indisponibili: Boga, Chiriches, Defrel, Obiang, Romagna.