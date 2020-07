Diretta GENOA INTER Streaming: orario canale tv formazioni

Vi spieghiamo dove vedere Genoa Inter streaming e diretta tv (No Rojadirecta) alle ore 19:30 di oggi 25 luglio 2020. La partita è valida per la 36a giornata di Serie A, la terzultima di campionato. Il Genoa è la vittima preferita in Serie A per il centrocampista dell’Inter Roberto Gagliardini: cinque gol in sette sfide. Romelu Lukaku, a quota 21 gol in questo campionato, è ad una sola rete dall’eguagliare Diego Milito e Amedeo Amedei al terzo posto tra i migliori realizzatori di sempre alla prima stagione in nerazzurro in Serie A: sopra di loro Stefano Nyers (26) e Ronaldo (25).

Dove vedere Genoa Inter Streaming e TV alternativa a Rojadirecta.

La partita di calcio Genoa Inter in diretta tv sul digitale di Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e anche su Sky Sport (canale 251 del satellite), con collegamenti pre-partita a 30 minuti dall’inizio per anticipazioni e interviste dell’ultimo

minuto.

Genoa Inter streaming gratis per gli abbonati con l’applicativo SkyGo utilizzabile con pc, tablet e smartphone, anche per Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Le probabili formazioni per Genoa Inter streaming gratis.

Genoa (4-3-1-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, Masiello, Criscito; Behrami, Schöne, Jagiello; Iago Falque; Pandev, Pinamonti. Allenatore Nicola. Squalificati: Lerager. Indisponibili: Radovanovic, Romero, Sanabria, Sturaro.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Godin, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Conte. Squalificati: Barella. Indisponibili: De Vrij, Sensi, Vecino.