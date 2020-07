Diretta MILAN-ATALANTA Streaming No Rojadirecta: orario canale tv formazioni

Vi spieghiamo dove vedere Milan-Atalanta streaming e diretta tv (No Rojadirecta) alle ore 21:45 di oggi 24 luglio 2020. La partita è valida per la 36a giornata di Serie A, la terzultima di campionato. I rossoneri, reduci dalla vittoria sul campo del Sassuolo e con la fresca conferma di Pioli alla guida tecnica della squadra, vogliono vendicare la scoppola subita all’andata, quel 5-0 per la scatenata banda di Gasperini che brucia ancora parecchio; gli orobici invece, che vengano dall’1-0 interno sul Bologna, cercano punti per conservare il secondo posto in graduatoria. Ecco dove vedere Milan-Atalanta streaming online e in diretta televisiva.

Dove vedere Milan-Atalanta Streaming e TV.

La partita di calcio Milan-Atalanta in diretta tv sul digitale di Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e anche su Sky Sport (canale 251 del satellite), con collegamenti pre-partita a 30 minuti dall’inizio per anticipazioni e

interviste dell’ultimo minuto.

Milan-Atalanta streaming gratis per gli abbonati con l’applicativo SkyGo utilizzabile con pc, tablet e smartphone, anche per Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Le probabili formazioni per Milan-Atalanta streaming.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Laxalt; Kessié, Biglia; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. Squalificati: Bennacer, Hernandez. Indisponibili: Conti, Duarte, Musacchio, Romagnoli.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Zapata. Allenatore Gasperini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ilicic.